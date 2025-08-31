TVS का सबसे ताकतवर स्कूटर 4 सितंबर को होगा लॉन्च, स्पीड और पावर में मोटरसाइकिल्स को देगा टक्कर

TVS Ntorq 150: भारत में TVS Ntorq 150 का लॉन्च कन्फर्म हो गया है और 4 सितंबर को लॉन्च किया जाने वाला है. टीजर में इसके हेडलैंप का भी खुलासा किया जा चुका है, हालांकि ज्यादातर डिटेल्स अभी भी सामने आणि बाकी हैं. TVS लंबे समय से टीज़र पेश कर रहा है और अब इसका लॉन्च अब एकदम करीब है. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि आखिर इस स्कूटर में क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है.

क्या कुछ होगा खास

अभी तक, TVS ने केवल एक टीज़र इमेज शेयर की है जिसमें स्कूटर के फ्रंट एप्रन की जानकारी ही मिल रही है. इसे एक खास स्प्लिट डिज़ाइन वाले बोल्ड क्वाड-एलईडी हेडलैंप क्लस्टर द्वारा हाइलाइट किया गया है. इससे पता चलता है कि नया दमदार एनटॉर्क अपने 125 सीसी वाले वर्ज़न की अग्रेसिवनेस और परफॉर्मेंस-सेंट्रिक स्टाइलिंग को बरकरार रखेगा. बड़े इंजन और 150 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाले स्कूटरों पर लागू नियमों की बदौलत, एनटॉर्क 150 कम से कम सिंगल-चैनल ABS से भी लैस होगा.

मिल सकती हैं ये खासियतें

एनटॉर्क 150 के लॉन्च के साथ, टीवीएस देश में 150 सीसी स्कूटर सेगमेंट पर कब्ज़ा करने की तैयारी में है. इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कंपनी ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूटर में बिल्कुल नया लिक्विड-कूल्ड 150 सीसी इंजन होगा. ऐसा माना जा सकता है कि यह इंजन लगभग 14 बीएचपी की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा. लिक्विड-कूल्ड इंजन की मौजूदगी इसे यामाहा एरोक्स और हीरो ज़ूम जैसे स्कूटर्स से मुकाबला करने में मदद करेगी. सेफ़्टी की बात करें तो एनटॉर्क 150 में सिंगल चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) मिलने की उम्मीद है. इस स्कूटर में नॉर्मल सीट को टिल्टेड सीट से रिप्लेस किया जा सकता है.