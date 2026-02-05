ग्राहकों को लगा बड़ा झटका! TVS Jupiter 110 के बढ़ गए दाम, अब चुकाने होंगे इतने हजार रुपये

Tvs jupiter price hike: टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने सबसे लोकप्रिय स्कूटरों में से एक, TVS Jupiter 110 की कीमतों में इजाफा कर दिया है. अगर आप नया स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, तो इन नई कीमतों के बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर स्कूटर के दाम ₹3,250 तक बढ़ा दिए हैं. यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका सीधा असर उन ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा जो इस बजट स्कूटर को खरीदने की योजना बना रहे थे.

किस वेरिएंट पर कितना बढ़ा बोझ?

टीवीएस ने जुपिटर के सभी मॉडल्स पर एक समान बढ़ोतरी नहीं की है. इसके ड्रम (Drum) वेरिएंट की कीमत में ₹2,950 और ड्रम अलॉय में ₹2,385 का इजाफा हुआ है. वहीं, ड्रम SXC मॉडल ₹2,750 और डिस्क SXC वेरिएंट ₹3,000 महंगा हो गया है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इसके स्पेशल एडिशन (टॉप वेरिएंट) पर की गई है, जिसके लिए अब आपको ₹3,250 एक्स्ट्रा देने होंगे.

अब क्या हैं नई कीमतें?

दाम बढ़ने के बाद अब टीवीएस जुपिटर 110 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹75,600 हो गई है. इसके ड्रम अलॉय वेरिएंट की कीमत अब ₹79,835, ड्रम SXC की ₹84,000 और डिस्क SXC की ₹87,750 तक पहुंच गई है. वहीं, प्रीमियम फीचर्स वाला स्पेशल एडिशन अब ग्राहकों को ₹88,900 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे टीवीएस वाहनों के भी बढ़े दाम

सिर्फ जुपिटर ही नहीं, टीवीएस ने अपने पोर्टफोलियो के अन्य लोकप्रिय वाहनों की कीमतों में भी मामूली बदलाव किए हैं. कंपनी ने अपने स्पोर्टियर स्कूटर Ntorq 125 की कीमत में ₹350 की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा, कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स Star City Plus और Radeon के दाम में भी ₹300 का इजाफा किया गया है. लागत बढ़ने के कारण कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा है.

बाजार में मुकाबला

जुपिटर 110 का सीधा मुकाबला Honda Activa से रहता है. ₹3,000 से ज्यादा की यह बढ़ोतरी ग्राहकों को अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है. हालांकि, अपनी मजबूती, बेहतरीन माइलेज और कंफर्टेबल सीट के कारण जुपिटर की मांग अभी भी बाजार में बनी हुई है. अब देखना यह होगा कि इस कीमत वृद्धि के बाद इसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ता है.