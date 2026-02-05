Advertisement
trendingNow13098747
Hindi Newsऑटोमोबाइलग्राहकों को लगा बड़ा झटका! TVS Jupiter 110 के बढ़ गए दाम, अब चुकाने होंगे इतने हजार रुपये

ग्राहकों को लगा बड़ा झटका! TVS Jupiter 110 के बढ़ गए दाम, अब चुकाने होंगे इतने हजार रुपये

TVS Jupiter Price Hike: टीवीएस ने जुपिटर के सभी मॉडल्स पर एक समान बढ़ोतरी नहीं की है. इसके ड्रम (Drum) वेरिएंट की कीमत में ₹2,950 और ड्रम अलॉय में ₹2,385 का इजाफा हुआ है. वहीं, ड्रम SXC मॉडल ₹2,750 और डिस्क SXC वेरिएंट ₹3,000 महंगा हो गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्राहकों को लगा बड़ा झटका! TVS Jupiter 110 के बढ़ गए दाम, अब चुकाने होंगे इतने हजार रुपये

Tvs jupiter price hike: टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने सबसे लोकप्रिय स्कूटरों में से एक, TVS Jupiter 110 की कीमतों में इजाफा कर दिया है. अगर आप नया स्कूटर खरीदने जा रहे हैं, तो इन नई कीमतों के बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर स्कूटर के दाम ₹3,250 तक बढ़ा दिए हैं. यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका सीधा असर उन ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा जो इस बजट स्कूटर को खरीदने की योजना बना रहे थे.

किस वेरिएंट पर कितना बढ़ा बोझ?
टीवीएस ने जुपिटर के सभी मॉडल्स पर एक समान बढ़ोतरी नहीं की है. इसके ड्रम (Drum) वेरिएंट की कीमत में ₹2,950 और ड्रम अलॉय में ₹2,385 का इजाफा हुआ है. वहीं, ड्रम SXC मॉडल ₹2,750 और डिस्क SXC वेरिएंट ₹3,000 महंगा हो गया है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इसके स्पेशल एडिशन (टॉप वेरिएंट) पर की गई है, जिसके लिए अब आपको ₹3,250 एक्स्ट्रा देने होंगे.

अब क्या हैं नई कीमतें?
दाम बढ़ने के बाद अब टीवीएस जुपिटर 110 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹75,600 हो गई है. इसके ड्रम अलॉय वेरिएंट की कीमत अब ₹79,835, ड्रम SXC की ₹84,000 और डिस्क SXC की ₹87,750 तक पहुंच गई है. वहीं, प्रीमियम फीचर्स वाला स्पेशल एडिशन अब ग्राहकों को ₹88,900 (एक्स-शोरूम) की कीमत पर मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे टीवीएस वाहनों के भी बढ़े दाम
सिर्फ जुपिटर ही नहीं, टीवीएस ने अपने पोर्टफोलियो के अन्य लोकप्रिय वाहनों की कीमतों में भी मामूली बदलाव किए हैं. कंपनी ने अपने स्पोर्टियर स्कूटर Ntorq 125 की कीमत में ₹350 की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा, कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स Star City Plus और Radeon के दाम में भी ₹300 का इजाफा किया गया है. लागत बढ़ने के कारण कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा है.

बाजार में मुकाबला
जुपिटर 110 का सीधा मुकाबला Honda Activa से रहता है. ₹3,000 से ज्यादा की यह बढ़ोतरी ग्राहकों को अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है. हालांकि, अपनी मजबूती, बेहतरीन माइलेज और कंफर्टेबल सीट के कारण जुपिटर की मांग अभी भी बाजार में बनी हुई है. अब देखना यह होगा कि इस कीमत वृद्धि के बाद इसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tvs jupiter price hike

Trending news

एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि....', राज्यसभा में छिड़ी लोकसभा के हंगामे की चर्चा, नड्डा ने विपक्ष को घेरा
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि....', राज्यसभा में छिड़ी लोकसभा के हंगामे की चर्चा, नड्डा ने विपक्ष को घेरा
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन