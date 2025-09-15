TVS Jupiter का ये नया एडिशन मचाएगा धूम, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ

TVS Jupiter new edition: टीवीएस मोटर कंपनी ने भारतीय बाज़ार में जुपिटर 110 स्कूटर का एक नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसे स्टारडस्ट ब्लैक स्पेशल एडिशन नाम दिया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 93,031 रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसे टॉप-स्पेक डिस्क SXC वेरिएंट से ऊपर रखा गया है. इसी वजह से, यह स्कूटर का सबसे महंगा मॉडल भी है.

यह भी पढ़ें: नींबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना

टॉप-टीयर टीवीएस जुपिटर 110 स्पेशल एडिशन, क्रोम एग्जॉस्ट हीट शील्ड को छोड़कर, पूरी तरह से काले रंग में उपलब्ध है. बॉडीवर्क पर कंपनी के लोगो सहित सभी बैजिंग हैं, और स्कूटर के मॉडल का नाम कांस्य रंग में है, जो अन्य चार उपलब्ध वेरिएंट पर मौजूद क्रोम बैजिंग से अलग है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और पावर

डिस्क SXC मॉडल की तरह, जुपिटर स्टारडस्ट ब्लैक में किक-स्टार्ट फ़ीचर नहीं है; हालाँकि, यह विकल्प डीलरशिप पर एक एक्सेसरी के रूप में खरीदा जा सकता है. जुपिटर में 113.3 सीसी का एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 7.91 बीएचपी और 9.80 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है, तथा इसे सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है.

इस मैकेनिकल सेटअप के साथ टेलिस्कोपिक हाइड्रॉलिक फ्रंट सस्पेंशन और रियर में ट्विन-ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर लगा है, जिसमें 3-स्टेप एडजस्टेबल सिस्टम है. ब्रेकिंग के लिए, आगे की तरफ 220 मिमी डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ 130 मिमी ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके दोनों तरफ 90/90-12 ट्यूबलेस टायर लगे हैं.

यह भी पढ़ें: नई Renault Duster दिवाली में हो सकती है लॉन्च, जानें क्रेटा-सेल्टॉस से कैसे करेगी मुकाबला

फीचर्स

इस स्कूटर में स्मार्टएक्सोनेक्ट कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे वॉयस असिस्टेंस, खाली होने की दूरी, वाहन ट्रैकिंग, कॉल और एसएमएस नोटिफिकेशन, और नेविगेशन सपोर्ट शामिल हैं. 1,848 मिमी लंबाई, 665 मिमी चौड़ाई और 1,158 मिमी ऊँचाई वाले इस स्कूटर का व्हीलबेस 1,275 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 163 मिमी है.