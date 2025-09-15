TVS Jupiter का ये नया एडिशन मचाएगा धूम, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ
Advertisement
trendingNow12922628
Hindi Newsऑटोमोबाइल

TVS Jupiter का ये नया एडिशन मचाएगा धूम, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ

TVS Jupiter new edition: टीवीएस जुपिटर 110 स्पेशल एडिशन को ऑल-ब्लैक कलर में पेश किया गया है जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TVS Jupiter का ये नया एडिशन मचाएगा धूम, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ

TVS Jupiter new edition: टीवीएस मोटर कंपनी ने भारतीय बाज़ार में जुपिटर 110 स्कूटर का एक नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसे स्टारडस्ट ब्लैक स्पेशल एडिशन नाम दिया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 93,031 रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसे टॉप-स्पेक डिस्क SXC वेरिएंट से ऊपर रखा गया है. इसी वजह से, यह स्कूटर का सबसे महंगा मॉडल भी है. 

यह भी पढ़ें: नींबू-मिर्ची के चक्कर में पहली मंजिल से गिरी थी थार, जानें अब कौन भरेगा इसका हर्जाना

टॉप-टीयर टीवीएस जुपिटर 110 स्पेशल एडिशन, क्रोम एग्जॉस्ट हीट शील्ड को छोड़कर, पूरी तरह से काले रंग में उपलब्ध है. बॉडीवर्क पर कंपनी के लोगो सहित सभी बैजिंग हैं, और स्कूटर के मॉडल का नाम कांस्य रंग में है, जो अन्य चार उपलब्ध वेरिएंट पर मौजूद क्रोम बैजिंग से अलग है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और पावर 

डिस्क SXC मॉडल की तरह, जुपिटर स्टारडस्ट ब्लैक में किक-स्टार्ट फ़ीचर नहीं है; हालाँकि, यह विकल्प डीलरशिप पर एक एक्सेसरी के रूप में खरीदा जा सकता है. जुपिटर में 113.3 सीसी का एयर-कूल्ड इंजन लगा है जो 7.91 बीएचपी और 9.80 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है, तथा इसे सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है.

इस मैकेनिकल सेटअप के साथ टेलिस्कोपिक हाइड्रॉलिक फ्रंट सस्पेंशन और रियर में ट्विन-ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर लगा है, जिसमें 3-स्टेप एडजस्टेबल सिस्टम है. ब्रेकिंग के लिए, आगे की तरफ 220 मिमी डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ 130 मिमी ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके दोनों तरफ 90/90-12 ट्यूबलेस टायर लगे हैं.

यह भी पढ़ें: नई Renault Duster दिवाली में हो सकती है लॉन्च, जानें क्रेटा-सेल्टॉस से कैसे करेगी मुकाबला

फीचर्स 

इस स्कूटर में स्मार्टएक्सोनेक्ट कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे वॉयस असिस्टेंस, खाली होने की दूरी, वाहन ट्रैकिंग, कॉल और एसएमएस नोटिफिकेशन, और नेविगेशन सपोर्ट शामिल हैं. 1,848 मिमी लंबाई, 665 मिमी चौड़ाई और 1,158 मिमी ऊँचाई वाले इस स्कूटर का व्हीलबेस 1,275 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 163 मिमी है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TVS Jupiter

Trending news

बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D कोअमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D कोअमित शाह का आदेश
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
;