कमर्शियल ईवी मार्केट में TVS की नई एंट्री: लॉन्च की King Kargo HD EV, मिलेगी 156 Km की रेंज और दमदार परफॉर्मेंस
Advertisement
trendingNow12890983
Hindi Newsऑटोमोबाइल

कमर्शियल ईवी मार्केट में TVS की नई एंट्री: लॉन्च की King Kargo HD EV, मिलेगी 156 Km की रेंज और दमदार परफॉर्मेंस

TVS King Kargo HD EV: TVS ने भारतीय बाजार में अपनी नई King Kargo HD EV को लॉन्च किया है. यह एक कमर्शियल गाड़ी है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कमर्शियल ईवी मार्केट में TVS की नई एंट्री: लॉन्च की King Kargo HD EV, मिलेगी 156 Km की रेंज और दमदार परफॉर्मेंस

TVS King Kargo HD EV Launch: देश में की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में TVS का नाम आता है. कंपनी ने आज यानी 21 अगस्त 2025 को अपनी नई  King Kargo HD EV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस तीन पहिया वाहन को कमर्शियल यूज के लिए बनाया है. आप भी एक बेहतरीन कमर्शियल गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट होने वाली है. कंपनी ने इस गाड़ी में कई सारे नए फीचर्स और दमदार बैटरी को जोड़ा है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

fallback

TVS ने लॉन्च किया  King Kargo HD EV

TVS ने King Kargo HD EV को 21 अगस्त 2025 को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है. कंपनी ने इस तीन पहिया वाहन को कमर्शियल यूज के लिए बनाया. कंपनी ने इस तीन पहिया गाड़ी को पहले से बेहतर बनाया है. इस नई King Kargo HD EV में 26 नए फीचर्स को जोड़ा गया है. जैसे- एलईडी हेडलैंप, टेल लैंप, स्टाइलिश डोर ट्रिम्स और रोलिंग विंडो सहित 3 ड्राइविंग मोड शामिल है. टीवीएस ने इस ईवी थ्री-व्हीलर को पहले से ज्यादा दमदार और पावरफुल बनाया है.

कंपनी ने इस तीन पहिया गाड़ी 'King Kargo HD EV' में  8.9 KWh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होने पर लगभग 156 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. आपको बता दें कि King Kargo HD EV में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे सकती है. इतना ही नहीं टीवीएस का यह तीन पहिया कमर्शियल गाड़ी 6.9 सेकेंड में 0-30 की स्पीड पकड़ सकती है.

यह भी पढ़ें:

Tata Punch EV ने लॉन्च किए 2 नए Premium कलर, फुल चार्ज पर मिलेगी 421 km रेंज

 Maruti, Hyundai और Tata ला रहे हैं 3 नई Compact SUV, मिलेगा जबरदस्त फीचर्स और 35 kmpl तक का माइलेज

TVS King Kargo HD EV की कीमत

टीवीएस King Kargo HD EV की (एक्स-शोरूम) कीमत भारतीय बाजार में 3.85 लाख रुपये है. अगर आप एक ईवी कमर्शियल गाड़ी की तलाश में हैं, तो यह गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है. 

 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Tvs king kargo hd evTVS

Trending news

कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: सीएम रेखा पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, तिहाड़ के DG सतीश गोलचा बने पुलिस कमिश्नर
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
;