कमर्शियल ईवी मार्केट में TVS की नई एंट्री: लॉन्च की King Kargo HD EV, मिलेगी 156 Km की रेंज और दमदार परफॉर्मेंस

TVS King Kargo HD EV Launch: देश में की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में TVS का नाम आता है. कंपनी ने आज यानी 21 अगस्त 2025 को अपनी नई King Kargo HD EV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस तीन पहिया वाहन को कमर्शियल यूज के लिए बनाया है. आप भी एक बेहतरीन कमर्शियल गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट होने वाली है. कंपनी ने इस गाड़ी में कई सारे नए फीचर्स और दमदार बैटरी को जोड़ा है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

TVS ने लॉन्च किया King Kargo HD EV

TVS ने King Kargo HD EV को 21 अगस्त 2025 को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है. कंपनी ने इस तीन पहिया वाहन को कमर्शियल यूज के लिए बनाया. कंपनी ने इस तीन पहिया गाड़ी को पहले से बेहतर बनाया है. इस नई King Kargo HD EV में 26 नए फीचर्स को जोड़ा गया है. जैसे- एलईडी हेडलैंप, टेल लैंप, स्टाइलिश डोर ट्रिम्स और रोलिंग विंडो सहित 3 ड्राइविंग मोड शामिल है. टीवीएस ने इस ईवी थ्री-व्हीलर को पहले से ज्यादा दमदार और पावरफुल बनाया है.

कंपनी ने इस तीन पहिया गाड़ी 'King Kargo HD EV' में 8.9 KWh की पावरफुल बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज होने पर लगभग 156 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. आपको बता दें कि King Kargo HD EV में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे सकती है. इतना ही नहीं टीवीएस का यह तीन पहिया कमर्शियल गाड़ी 6.9 सेकेंड में 0-30 की स्पीड पकड़ सकती है.

TVS King Kargo HD EV की कीमत

टीवीएस King Kargo HD EV की (एक्स-शोरूम) कीमत भारतीय बाजार में 3.85 लाख रुपये है. अगर आप एक ईवी कमर्शियल गाड़ी की तलाश में हैं, तो यह गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है.