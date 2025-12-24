TVS के सर्विस कैंप में मिलेगा जोरदार फायदा, जानें कब तक फायदा ले सकते हैं ग्राहक

TVS Service Campaign: मिलने वाली विशेष सुविधाएं सर्विस सेंटर आने वाले ग्राहकों को फ्री व्हीकल हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी, जिसमें इंजन, ब्रेक, इलेक्ट्रिकल और सस्पेंशन की पूरी जांच की जाएगी.
TVS Servic Campaign: नए साल में अपनी बाइक का ख्याल रखने के लिए टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत भर में अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष सर्विस कैंपेन शुरू किया है. इस कैम्पेन का नाम ‘Resolve, Refresh & Ride’ रखा गया है. इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को नए साल की शुरुआत में अपने वाहनों की सेहत और रखरखाव पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना है.
कब से कब तक चलेगा कैम्पेन
कैम्पेन की ड्यूरेशन और जगह की बात करें तो यह देशव्यापी सर्विस कैंपेन 20 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 5 जनवरी 2026 तक चलेगा. टीवीएस के सभी ग्राहकों के लिए यह सुविधा भारत के किसी भी अधिकृत (Authorized) टीवीएस सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होगी. कंपनी चाहती है कि ग्राहक इस ड्यूरेशन के दौरान अपनी बाइक या स्कूटर की जांच करवाकर सुरक्षित सफर का आनंद लें.
मिलेंगी ये जरूरी सर्विसेज
इस कैम्पेन का बड़ा हिस्सा वाहन की सुरक्षा और राइडिंग को आरामदायक बनाना है. नियमित सर्विस से न केवल वाहन की उम्र बढ़ती है, बल्कि इंजन की कार्यक्षमता और सुरक्षा भी बेहतर होती है. टीवीएस अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विसिंग का अनुभव देकर उनके सफर को और भी शानदार बनाना चाहता है.
मिलने वाली विशेष सुविधाएं
सर्विस सेंटर आने वाले ग्राहकों को फ्री व्हीकल हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी, जिसमें इंजन, ब्रेक, इलेक्ट्रिकल और सस्पेंशन की पूरी जांच की जाएगी. इसके अलावा, टीवीएस अपाचे और टीवीएस रोनिन के ग्राहकों को हेल्थ रिपोर्ट मिलेगी. साथ ही, लेबर चार्ज, इंजन ऑयल, और वारंटी जैसे प्लान्स पर भी विशेष लाभ दिए जाएंगे.
कैसे बुक करें अपनी सर्विस?
इस कैम्पेन का लाभ उठाने के लिए ग्राहक आसानी से अपनी सर्विस बुकिंग कर सकते हैं. इसके लिए आप टीवीएस मोटर की आधिकारिक वेबसाइट, सर्विस सेंटर पर दिए गए QR कोड, या TVS Connect App का उपयोग कर सकते हैं. यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी गाड़ी की सर्विस करवा सकें.