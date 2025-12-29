TVS Racing का बड़ा ऐलान: 2026 में भारत को मिलेंगे नए रेसिंग स्टार्स, शुरू हो रहा है पैन इंडिया सेलेक्शन

TVS Racing: TVS मोटर कंपनी ने अपने मशहूर 'PETRONAS TVS India One Make Championship (OMC) 2026' के लिए ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है. टीवीएस रेसिंग पिछले कई दशकों से भारत में प्रोफेशनल मोटरस्पोर्ट्स के फील्ड में काम कर रहा है. इस साल का प्रोग्राम न केवल नए टैलेंटको खोजने पर बेस्ड है, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन सिखाने के लिए भी डिजाइन किया गया है.

TVS Apache के 20 साल और 'ट्रैक टू रोड' विजिट

2026 का सीजन टीवीएस के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस साल TVS Apache अपनी रेसिंग लेगसी के 20 साल पूरे कर रही है. कंपनी के 'Track to Road' विजिट के तहत, रेस ट्रैक पर सीखी गई तकनीकों को ही आम सड़कों पर चलने वाली अपाचे बाइक्स में उतारा जाता है. यह चैंपियनशिप इसी इंजीनियरिंग और प्रदर्शन की भावना को जिंदा रखती है, जहां राइडर्स को प्रोफेशनल माहौल में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है.

देश के चार बड़े शहरों में होंगे

सिलेक्शन ट्रायल्स देशभर से रेसिंग के शौकीनों को चुनने के लिए टीवीएस रेसिंग 17 जनवरी से 7 फरवरी 2026 के बीच चयन प्रक्रिया आयोजित करेगी. ये ट्रायल्स बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली (नोएडा) और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में होंगे. इसके बाद, जो राइडर्स यहाँ से क्वालीफाई करेंगे, उन्हें अंतिम चयन के लिए चेन्नई के प्रतिष्ठित मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (MIC) पर बुलाया जाएगा.

सुरक्षा पर जोर

TVS Racing के लिए राइडर्स की सुरक्षा सर्वोपरि है. इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राइडर्स को विश्व स्तरीय सुरक्षा गियर दिए जाएंगे, जिनमें Alpinestars एयरबैग जैकेट, FIM-प्रमाणित हेलमेट और FIM-स्पेक रेसिंग सूट शामिल हैं. इसके अलावा, प्रतियोगिता में इस्तेमाल होने वाली TVS Apache बाइक्स को रेसिंग के अनुकूल ट्यून किया गया है, ताकि प्रदर्शन और सुरक्षा के बीच एक सटीक संतुलन बना रहे.

सिलेक्शन का पूरा शेड्यूल और वेन्यू

चयन प्रक्रिया का आगाज़ 17 जनवरी को बेंगलुरु (अरुअनी ग्रिड) से होगा. इसके बाद 24 जनवरी को पुणे (पुणे कार्टरड्रोम), 31 जनवरी को नोएडा (फॉर्मूला कार्टिंग) और 7 फरवरी को कोलकाता (इको पार्क) में ट्रायल्स होंगे. चेन्नई में फाइनल सिलेक्शन मई 2026 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें यंग मीडिया (15 मई), वुमन्स (16 मई) और रूकी एवं RR310 कैटेगरी (17 मई) के चयन शामिल हैं.

विभिन्न कैटेगरी

चयन प्रक्रिया को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है. वुमन्स कैटेगरी के लिए उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए. रूकी कैटेगरी में 15 से 21 साल के युवा भाग ले सकते हैं (FMSCI लेवल 1 सर्टिफिकेशन अनिवार्य है). वहीं, प्रीमियम RR310 कैटेगरी के लिए राइडर की उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए और उनके पास नेशनल चैंपियनशिप या वन मेक चैंपियनशिप में कम से कम एक पोडियम फिनिश का अनुभव होना जरूरी है.