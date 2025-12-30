TVS मोटर ने इस कंपनी से मिलाया हाथ, अब थ्री-व्हीलर खरीदना हो जाएगा और भी आसान

Advertisement
Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 01:59 PM IST
TVS Motor Company: टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर निर्माता कंपनी, TVS मोटर कंपनी ने मानबा फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया है. इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत में कमर्शियल मोबिलिटी ग्राहकों को आसान और किफायती फाइनेंसिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराना है. अब टीवीएस के थ्री-व्हीलर वाहन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को पैसे की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि मानबा फाइनेंस उन्हें बेहतर किस्तों और आकर्षक शर्तों पर लोन मुहैया कराएगा.

ICE और EV दोनों पर शानदार ऑफर
यह समझौता टीवीएस के पूरे कमर्शियल पोर्टफोलियो पर लागू होगा. चाहे आप पेट्रोल-डीजल (ICE) वाले पैसेंजर या कार्गो थ्री-व्हीलर खरीदना चाहें, या फिर पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मॉडल चुनना चाहें, मानबा फाइनेंस हर श्रेणी के लिए मासिक EMI आधारित लोन योजनाएं प्रदान करेगा. यह कदम न केवल स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देगा, बल्कि छोटे कारोबारियों के लिए आधुनिक वाहन खरीदना और भी सुलभ बना देगा.

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
टीवीएस और मानबा फाइनेंस की इस जुगलबंदी का एक बड़ा लक्ष्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों में अपनी पैठ मजबूत करना है. इस साझेदारी के तहत लोन की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है और टर्न-अराउंड टाइम (TAT) को कम किया गया है, ताकि ग्राहकों को बिना किसी देरी के तुरंत लोन मिल सके. इससे गाँव और छोटे शहरों के उन उद्यमियों और फ्लीट ऑपरेटर्स को सीधा फायदा होगा जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं.

ग्राहकों के लिए बचत और फ्लेक्सिबिलिटी 
इस टाई-अप के जरिए ग्राहकों की खरीदारी क्षमता (Purchasing Power) बढ़ेगी. कम डाउन पेमेंट और कम मासिक किस्तों (EMI) के साथ, मानबा फाइनेंस ग्राहकों को कई बंडल ऑफर्स भी देगा, जिससे उन्हें ज्यादा बचत और वित्तीय लचीलापन मिलेगा. टीवीएस मोटर कंपनी के बिजनेस हेड, रजत गुप्ता के अनुसार, यह साझेदारी ग्राहकों की कमाई की क्षमता को बढ़ाने और उनके व्यवसाय को टिकाऊ तरीके से विकसित करने में मददगार साबित होगी.

