Advertisement
trendingNow12950871
Hindi Newsऑटोमोबाइल

TVS ने चुपके से उतार दी ये धांसू मोटरसाइकिल, बूस्ट मोड से लेकर सिंगल चैनल ABS से है लैस

TVS Raider 125: नई TVS Raider में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो इस सेगमेंट की बाइक्स में अब तक नहीं थे. सबसे बड़ी खबर है इसका "बूस्ट मोड", जो iGO असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सेगमेंट-लीडिंग परफॉर्मेंस का वादा करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TVS ने चुपके से उतार दी ये धांसू मोटरसाइकिल, बूस्ट मोड से लेकर सिंगल चैनल ABS से है लैस

TVS Raider 125: TVS मोटर कंपनी ने चुपके से अपने लोकप्रिय मॉडल रेडर 125 (Raider 125) के नए वेरिएंट्स को भारतीय बाजार में उतारकर सभी को चौंका दिया है! यह सिर्फ एक नया मॉडल नहीं, बल्कि बूस्ट मोड (Boost Mode) और सिंगल-चैनल ABS जैसी कैटेगरी में पहली बार मिल रही सुविधाओं का खजाना है. कंपनी ने दावा किया है कि यह अपडेटेड Raider 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में गेम-चेंजर साबित होगी.

इस नई 'पावर-पैक' रेडर में क्या खास है?
नई TVS Raider में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो इस सेगमेंट की बाइक्स में अब तक नहीं थे. सबसे बड़ी खबर है इसका "बूस्ट मोड", जो iGO असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सेगमेंट-लीडिंग परफॉर्मेंस का वादा करता है. यह राइडर को 6,000rpm पर 11.75Nm का टॉर्क देगा. यह वही टॉर्क है जो पहले भी मिलता था, लेकिन 'बूस्ट मोड' राइडिंग के अनुभव को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा.

सेफ्टी के मामले में, यह बाइक अब सिंगल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आती है. इससे अचानक ब्रेक लगाने पर भी पहिए लॉक नहीं होंगे, जिससे राइडर का आत्मविश्वास और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी. इसके अलावा, GTT (ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी) भी शामिल है, जो ट्रैफिक में बाइक को कम स्पीड पर चलाने (मैन्यूवर) को आसान बनाता है और फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या लुक और स्टाइल में भी बदलाव हुआ है?
हालांकि बाइक का ओवरऑल डिज़ाइन पहले के वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन इसे अपडेटेड ग्राफिक्स और एक नए मैटेलिक सिल्वर फिनिश के साथ लॉन्च किया गया है, जिस पर आकर्षक लाल रंग के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसके टायरों में हुआ है. अब Raider को आगे 90/90-17 और पीछे 110/80-17 के चौड़े टायर मिले हैं. चौड़े टायरों का सीधा मतलब है — बेहतर पकड़ (Grip), बेहतर कॉर्नरिंग और हर तरह की सड़क पर आत्मविश्वास से भरी हैंडलिंग.

कौन सी तकनीक इसे सबसे स्मार्ट बनाती है?
नई TVS Raider के महंगे वेरिएंट्स TFT (थिन-फिल्म-ट्रांजिस्टर) और रिवर्स LCD क्लस्टर के साथ आते हैं. ये डिस्प्ले TVS SmartXonnectTM प्लेटफॉर्म से लैस हैं, जिसका अर्थ है:

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

वॉयस असिस्ट 

टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन (रास्ता दिखाना)

कॉल हैंडलिंग और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट

यह सब इस 125cc मोटरसाइकिल को अपने सेगमेंट की सबसे टेक्नोलॉजी-एडवांस बाइक में से एक बनाता है.

इंजन की ताकत
इस बाइक को पावर देने वाला 125cc का 3-वाल्व इंजन है, जो अपनी क्लास में 11.75 Nm का टॉर्क देता है. हालाँकि, इसकी पीक पावर आउटपुट 11.2 hp पर ही बनी हुई है.

कंपनी ने इसके दो नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं:

TFT DD वेरिएंट: ₹95,600 (एक्स-शोरूम)

SXC DD वेरिएंट: ₹93,800 (एक्स-शोरूम)

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TVS Raider 125

Trending news

आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर