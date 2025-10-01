Advertisement
trendingNow12943031
Hindi Newsऑटोमोबाइल

TVS MotoSoul 5.0 का ऐलान: क्या इस बार दिखेगी TVS की पहली 'एडवेंचर' बाइक?

TVS Motosoul 5.0: यह दो दिनों का फेस्टिवल एडवेंचर, लर्निंग और एंटरटेनमेंट का शानदार कॉम्बो है. रेसिंग के शौकीनों के लिए, कार्यक्रम में जिमखाना, डर्ट ट्रैक रेसिंग, और स्टंट शो जैसे मुकाबले शामिल होंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TVS MotoSoul 5.0 का ऐलान: क्या इस बार दिखेगी TVS की पहली 'एडवेंचर' बाइक?

TVS Motosoul 5.0: TVS मोटर कंपनी ने अपने सबसे बड़े मोटर साइकिलिंग फेस्टिवल 'MotoSoul' के पाँचवें एडिशन की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. यह रोमांचक फेस्टिवल 5 और 6 दिसंबर 2025 को गोवा के वागाटोर स्थित हिलटॉप पर होने जा रहा है. यह इवेंट भारत और दुनिया भर के मोटरसाइकिल प्रेमियों, TVS Apache ओनर्स ग्रुप (AOG), और TVS Ronin C.U.L.T. के सदस्यों को एक मंच पर लाएगा. इस साल के MotoSoul 5.0 की थीम “All Out Motorcycling” रखी गई है. 

इस बार क्या है खास और रोमांचक?
यह दो दिनों का फेस्टिवल एडवेंचर, लर्निंग और एंटरटेनमेंट का शानदार कॉम्बो है. रेसिंग के शौकीनों के लिए, कार्यक्रम में जिमखाना, डर्ट ट्रैक रेसिंग, और स्टंट शो जैसे मुकाबले शामिल होंगे. इसके अलावा, कंपनी अपने मोटरसाइकिलों की टेस्ट राइड्स का मौका भी देगी, जिससे प्रतिभागियों को TVS की मशीनों को करीब से एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा.

क्या लॉन्च होगी TVS की नई बाइक?
MotoSoul 5.0 का एजेंडा और भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें नए प्रोडक्ट लॉन्चेस (Product Launches) और मोटरसाइकिल कस्टमाइज़ेशन शोकेस की योजना भी शामिल है. मोटर साइकिलिंग इंडस्ट्री में अटकलें हैं कि TVS इस मंच का उपयोग अपनी बहुप्रतीक्षित पहली एडवेंचर बाइक को पेश करने के लिए कर सकता है. इस इवेंट में TVS Racing के एथलीटों और इंडस्ट्री के पेशेवरों के नेतृत्व में पैनल चर्चाएं, वर्कशॉप, और टेक्निकल टॉक्स भी होंगी, जो बाइकिंग की बारीकियों को समझने में मदद करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TVS Motosoul 5.0

Trending news

इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
;