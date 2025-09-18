6.3 सेकेंड में 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है TVS का 150cc वाला स्कूटर, कीमत है महज इतनी
6.3 सेकेंड में 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है TVS का 150cc वाला स्कूटर, कीमत है महज इतनी

TVS Ntorq 150 Scooter: इस स्कूटर की स्पीड और प्रदर्शन की वजह से ग्राहक इसे काफी पसंद कर रहे हैं और इसे हाल ही में दमदार अपडेट्स के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:12 PM IST
6.3 सेकेंड में 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है TVS का 150cc वाला स्कूटर, कीमत है महज इतनी

TVS Ntorq 150 Scooter: टीवीएस NTorq 150 को भारत में लॉन्च हुए महज कुछ हफ्तों का समय ही बीता है, हालांकि इसके डिजाइन और फीचर्स के चलते ग्राहक इसे काफी पसंद कर रहे हैं. आपको बता दें कि ये NTorq 125 का सक्सेसर है जिसे दमदार डिजाइन और फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा गया है. NTorq 150 के स्टैंडर्ड वेरिएंट को 1.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है वहीं TFT वेरिएंट 1.29 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है. जीएसटी कटौती के बाद 22 सितंबर 2025 से यह और सस्ता हो जाएगा, लगभग 7% (9,000 रुपये) की छूट के साथ. इस स्कूटर में कुछ जोरदार खूबियां हैं जो बाइक्स को टक्कर देती हैं, चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं 

इंजन और परफॉर्मेंस

NTorq 150 में इसमें 149.7cc का एयर-कूल्ड, 3-वॉल्व सिंगल-सिलेंडर इंजन ऑफर किया है, जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) असिस्ट के साथ 13.2 hp पावर और 14.2 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. 6.3 सेकंड में 0-60 किमी/घंटे की स्पीड पकड़ लेता है. कंपनी के दावे के अनुसार ये 104 किमी/घंटा की टॉप स्पीड पकड़ता है और हमने जब इसे भगाया तो ये इस दावे पर खरा उतरता है. ग्राहकों को इस स्कूटर में iGo असिस्ट टॉर्क बूस्ट फंक्शन मिल जाता है जो लो-एंड पंच को बढ़ाता है जिससे ये तेजी से रफ्तार पकड़ता है. इसे 100 किमी/घंटा की स्पीड क्रॉस करने में थोड़ी मेहनत लगती है. 

इन दमदार फीचर्स से है लैस 

फीचर्स के मामले में NTorq 150 का कोई तोड़ निन है. इसमें आपको TFT वेरिएंट में 5-इंच कलर TFT डिस्प्ले है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन असिस्ट, Alexa इंटीग्रेशन और 50+ स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं. स्विचगियर में फोर-वे नेविगेशन कंट्रोलर आसानी से मेन्यू को हैंडल कर सकता है. सेफ्टी फीचर्स में क्रैश और थेफ्ट अलर्ट्स, इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग (हेजर्ड लैंप्स एक्टिवेट), फॉलो-मी हेडलैंप्स और ई-जेड सेंटर स्टैंड शामिल हैं. एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स (तीन लेवल्स) और USB चार्जिंग पोर्ट प्रैक्टिकल हैं. अंडरसीट स्टोरेज 22 लीटर का है, जो बैग या ग्रॉसरी फिट कर लेता है, साथ ही फ्रंट ग्लव बॉक्स और शॉपिंग हुक प्रैक्टिकलिटी बढ़ाते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

TVS Ntorq 150 Scooter

