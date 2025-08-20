TVS ntorq 150 लॉन्चिंग को तैयार, जानें किन खासियतों के साथ होगी भारत में एंट्री

TVS ntorq 150 Launch in Indian Market: टीवीएस मोटर कंपनी ने 1 सितंबर को एनटॉर्क 150 को लॉन्च करके एनटॉर्क फैमिली को बढ़ाने जा रही है. यह ब्रांड का पहला 150 सीसी स्कूटर होगा. लेकिन ब्रांड ने इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की हैं. कंपनी ने एक टीजर भी जारी किया है जिसमें इस स्कूटर का हेडलैंप दिखाई दे रहा है. ये हेडलाइट डिजाइन पूरी तरह से क्लियर नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है. आपको बता दें कि स्कूटर के 150 सीसी मॉडल में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

स्पोर्टी डिजाइन

जानकारी के अनुसार स्कूटर में इस बार पहले से ज्यादा स्पोर्टी एलीमेंट्स को शामिल किया जाएगा. स्पोर्टी डिज़ाइन इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत होगी. हेडलैंप में ग्राहकों को दो एलईडी लाइटें मिलेंगी जो टी-आकार के डीआरएल से सेपरेट होंगी. डिज़ाइन की अन्य डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये अभी तक सामने नहीं आई हैं. जानकारी के अनुसार फ्रंट एप्रन में इसके 125 सीसी वर्ज़न की तरह एक एंगुलर डिज़ाइन होगा.

एग्जॉस्ट साउंड

कंपनी ने इस स्कूटर का जो टीज़र जारी किया है उसमें TVS Ntorq 150 के एग्जॉस्ट का साउंड भी सुनाई दे रहा है जो काफी अग्रेसिव है. हालांकि पावरट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इस स्कूटर में 150 सीसी का इंजन होने की संभावना है है ऐसे में ये इंजन Ntorq में इस्तेमाल किए गए 125 सीसी इंजन का री-ट्यून्ड वर्ज़न हो सकता है. लेकिन फ़िलहाल, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसे स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया जाएगा. कुल मिलकर इस बार नई TVS Ntorq 150 काफी दमदार होने जा रही है जो अब जल्द ही भारत में दमदार एंट्री के लिए तैयार है.