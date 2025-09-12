TVS NTorq 150 खरीदने की है प्लानिंग तो, जानें आपके लिए रहेगा कैसा

TVS NTorq 150: TVS NTorq 150 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है और आज हम आपके लिए इस स्कूटर का राइड रिव्यू लेकर आए हैं जिससे आपको इसके बारे में एक अंदाजा लग जाएगा.
TVS NTorq 150: टीवीएस NTorq 150 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. NTorq 125 ने भारतीय ग्राहकों के बीच अच्छी पकड़ बना ली थी और अब इसकी सफलता को भुनाने के लिए कंपनी ने NTorq 150 को भारत में उतार दिया है. भारत में NTorq स्कूटर को पसंद करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा यूथ है. दरअसल ये भारत का पहला कनेक्टेड स्कूटर है जिसमें आपको अच्छा पिकअप ऑफर किया जाता रहा है. अब NTorq 150 के लॉन्च के बाद हम आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसे खरीदना आपके लिए कैसा रहने वाला है. आपको बता दें कि NTorq 150 के स्टैंडर्ड वेरिएंट को 1.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है वहीं TFT वेरिएंट 1.29 लाख रुपये तक जाता है. जीएसटी कटौती के बाद 22 सितंबर 2025 से यह और सस्ता हो जाएगा, लगभग 7% (9,000 रुपये) की छूट के साथ.
कैसा है डिजाइन
NTorq 150 का डिजाइन बेहद ही अग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक है. इसमें एरोहेड सिल्हूट, फ्लोटिंग सीट और फ्रंट एरो विंगलेट्स इसे एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा फील देते हैं. स्कूटर के फ्रंट में ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और रियर में 'T' शेप्ड LED टेललैंप नाइट राइडिंग को स्टाइलिश बनाते हैं. इसे चार स्पोर्टी कलर ऑप्शन्स रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रे में पेश किया गया है. इस स्कूटर का वजन 115 किग्रा है. हमें ये स्कूटर डिजाइन के मामले में काफी स्पोर्टी लगा और फ्रंट से लेकर रियर तक इस स्कूटर में काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी एलीमेंट्स को जोड़ा गया है. स्कूटर के फ्रंट के दोनों साइड्स में विंगलेट्स को जोड़ा गया है जिससे हाई स्पीड में ये अच्छा डाउन फोर्स जेनरेट कर सके
इंजन और परफॉर्मेंस
NTorq 150 में इसमें 149.7cc का एयर-कूल्ड, 3-वॉल्व सिंगल-सिलेंडर इंजन ऑफर किया है, जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) असिस्ट के साथ 13.2 hp पावर और 14.2 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. 6.3 सेकंड में 0-60 किमी/घंटे की स्पीड पकड़ लेता है. कंपनी के दावे के अनुसार ये 104 किमी/घंटा की टॉप स्पीड पकड़ता है और हमने जब इसे भगाया तो ये इस दावे पर खरा उतरता है. ग्राहकों को इस स्कूटर में iGo असिस्ट टॉर्क बूस्ट फंक्शन मिल जाता है जो लो-एंड पंच को बढ़ाता है जिससे ये तेजी से रफ्तार पकड़ता है. इसे 100 किमी/घंटा की स्पीड क्रॉस करने में थोड़ी मेहनत लगती है.
आपके लिए इस स्कूटर में कंपनी ने दो राइड मोड्स—रेस (फुल परफॉर्मेंस) और स्ट्रीट (इकोनॉमी) ऑफर किए हैं. ये दोनों ही राइड मोड आपकी राइड को कास्टमाइज करते हैं. सस्पेंशन में फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर मोनोशॉक का बैलेंस अच्छा है, जो बम्प्स सोख लेते हैं और कॉर्नर्स में कॉन्फिडेंस देते हैं. ब्रेकिंग में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम के साथ सिंगल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है, जो इमरजेंसी में सेफ्टी ऑफर करता है और अचानक ब्रेक लगाने पर स्कूटर स्किड नहीं होता है.
अगर आप वेट रोड्स पर स्कूटर चला रहे हैं तो इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है. स्लिपरी कंडीशन्स में अचानक से स्पीड बढ़ाने पर भी स्कूटर स्टेबल बना रहता है और आप सुरक्षित तरीके से राइड कर सकते हैं. इस स्कूटर में वाइब्रेशन्स कंट्रोल्ड हैं, लेकिन हाई स्पीड पर हैंडलबार पर थोड़ी वाइब्रेशन महसूस होती है. चूंकि ये एक 150 सीसी स्कूटर है ऐसे में इससे आपको 38 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है.
इन दमदार फीचर्स से है लैस
फीचर्स के मामले में NTorq 150 का कोई तोड़ निन है. इसमें आपको TFT वेरिएंट में 5-इंच कलर TFT डिस्प्ले है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन असिस्ट, Alexa इंटीग्रेशन और 50+ स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं. स्विचगियर में फोर-वे नेविगेशन कंट्रोलर आसानी से मेन्यू को हैंडल कर सकता है. सेफ्टी फीचर्स में क्रैश और थेफ्ट अलर्ट्स, इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग (हेजर्ड लैंप्स एक्टिवेट), फॉलो-मी हेडलैंप्स और ई-जेड सेंटर स्टैंड शामिल हैं. एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स (तीन लेवल्स) और USB चार्जिंग पोर्ट प्रैक्टिकल हैं. अंडरसीट स्टोरेज 22 लीटर का है, जो बैग या ग्रॉसरी फिट कर लेता है, साथ ही फ्रंट ग्लव बॉक्स और शॉपिंग हुक प्रैक्टिकलिटी बढ़ाते हैं.
हो सकते हैं ये सुधार
रियर डिस्क ब्रेक की कमी, हाई स्पीड पर वाइब्रेशन्स, और स्टोरेज कंजर्वेटिव. कुल मिलाकर, NTorq 150 ऐसे यूथ के लिए परफेक्ट ऑप्शन है जो स्टाइल, पावर और टेक का कॉम्बो चाहते हैं. डेली कम्यूटर्स के लिए यह मजेदार है. अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो पहले इसकी टेस्ट राइड जरूर लें.