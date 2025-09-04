TVS Ntorq 150: खत्म हुआ इंतजार, कुछ घंटे में एंट्री करेगा भारत का सबसे दमदार स्कूटर
TVS Ntorq 150: खत्म हुआ इंतजार, कुछ घंटे में एंट्री करेगा भारत का सबसे दमदार स्कूटर

TVS Ntorq 150 Launch Today: TVS Ntorq 150 भारत में लॉन्च के लिए तैयार है जिसमें 150cc इंजन से लैस किया जाएगा, इतना ही नहीं कंपनी इस बार कुछ बड़े डिजाइन अपडेट्स के साथ बेहतरीन सेफ़्टी फीचर्स भी इसमें ऑफर करने जा रही है जो यूजर एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाएंगे. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 12:57 PM IST
TVS Ntorq 150: खत्म हुआ इंतजार, कुछ घंटे में एंट्री करेगा भारत का सबसे दमदार स्कूटर

TVS Ntorq 150 Launch Today: TVS मोटर कंपनी आज Ntorq 150 से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके साथ ही ब्रांड 150cc स्कूटर सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री करने जा रहा है. यह अब तक का सबसे शक्तिशाली Ntorq होगा, जो लाइनअप में Ntorq 125 से ऊपर रखा जाएगा. यह नया मॉडल Yamaha Aerox और अपकमिंग Hero Xoom 160 जैसे स्कूटर्स को कांटे की टक्कर देगा. 

TVS Ntorq 150: डिज़ाइन

TVS के टीज़र में इस स्कूटर की झलक दिख चुकी है. इस स्कूटर में क्वाड-एलईडी हेडलैंप सेटअप के साथ एक शार्प फ्रंट फेसिया है; जो 125 के एप्रन-माउंटेड डिज़ाइन से एक बड़ा बदलाव है. Ntorq 150 को अपने छोटे मॉडल से अलग दिखाने के लिए डिज़ाइन में कुछ और बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं.  

टीवीएस एनटॉर्क 150: खासियतें 

वर्तमान एनटॉर्क 125 में पहले से ही ब्लूटूथ, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और स्मार्टएक्सोनेक्ट के माध्यम से ऐप-आधारित कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएँ मौजूद हैं. 150 में इन फीचर्स को पहले ही जैसा ही रखा जा सकता है. जानकारी के अनुसार नए डिज़ाइन वाले डिजिटल डिस्प्ले में कई दमदार फीचर्स को जोड़ा जा सकता है. 

टीवीएस एनटॉर्क 150: एक्सपेक्टेड प्राइज 

एनटॉर्क 125 की शुरुआती कीमत 87,892 रुपये (एक्स-शोरूम) है. नए 150 की कीमत निश्चित रूप से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका इंजन बड़ा है और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए जा रहे हैं. इसकी कीमत Aerox जैसे मैक्सी-स्कूटर से कम होगी, लेकिन फिर भी यह प्रीमियम सेगमेंट में बना रहेगा. 

लॉन्च होने के बाद, Ntorq 150 सब-200cc स्कूटर सेगमेंट में सीधे तौर पर मुकाबला करेगा. इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी Yamaha Aerox और Aprilia SR 175 होंगे, जबकि Hero Xoom 160 भी अपनी इंजन क्षमता के आधार पर इस लिस्ट में शामिल हो गया है. 

टीवीएस के टीज़र में Ntorq 150 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह ज़रूर बताया गया है कि Ntorq 125 की तुलना में इस स्कूटर का डिज़ाइन अलग होगा. इससे दोनों मॉडलों को लाइनअप में अपनी अलग पहचान मिलेगी. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TVS ntorq 150

