4 सितंबर को लॉन्च होगा TVS NTorq 150, धांसू फीचर्स के साथ मिलेगी जबरदस्त पावर

TVS NTorq 150: टीवीएस मोटर कंपनी ने 4 सितंबर, 2025 को एनटॉर्क 150 स्कूटर के लॉन्च करने जा रही है. आधिकारिक लॉन्च और कीमत की घोषणा से पहले, ऑटोमेकर ने एक टीज़र जारी किया है जिसमें इसके फ्रंट फेसिया को क्वाड-एलईडी हेडलैंप क्लस्टर और नए टी-आकार के हाउसिंग के साथ दिखाया गया है. नई टीवीएस एनटॉर्क 150 के डिज़ाइन एलीमेंट्स अपने 125cc वर्ज़न वाले मॉडल से मिलते-जुलते होने की उम्मीद है.

एक्सपेक्टेड फीचर्स

दोनों मॉडल्स में अंतर लाने के लिए, टीवीएस नए 150cc स्कूटर में बड़े व्हील्स जैसे कुछ बदलाव कर सकती है. अपकमिंग एनटॉर्क 150 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सिंगल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) दिए जाने की संभावना है.

एनटॉर्क 150 के इंजन सपेक्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसमें एक बिल्कुल नया इंजन दिए जाने की उम्मीद है. लॉन्च होने के बाद, नया टीवीएस 150cc स्कूटर हीरो ज़ूम 160 और यामाहा ऐरॉक्स 155 को टक्कर देगा. इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है.

टीवीएस ऑर्बिटर किया गया है लॉन्च

टीवीएस ने एनटॉर्क 150 के लॉन्च से ठीक पहले अपना तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर, टीवीएस ऑर्बिटर, लॉन्च किया है. 99,900 रुपये की कीमत वाला यह स्कूटर सीधे तौर पर एथर रिज्टा को टक्कर देता है. ऑर्बिटर 3.1kWh बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है और इसकी रेंज 158 किमी बताई गई है. इसमें कई दमदार फीचर्स ऑफर की जा रहे हैं. कंपनी इसमें टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट ऐप सपोर्ट ऑफर कर रही है, OTA अपडेट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग जैसे काफी सारे फीचर्स इसमें दिए जा रहे हैं. टीवीएस ऑर्बिटर में 14-इंच के फ्रंट और 12-इंच के रियर अलॉय व्हील्स हैं जिनमें कम रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 165 मिमी है और इसमें 34-लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज कम्पार्टमेंट है.