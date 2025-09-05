TVS Ntorq 150: सेफ़्टी फीचर्स की भरमार, स्पोर्टी डिजाइन फिर भी कीमत महज 1.19 लाख
TVS Ntorq 150 Special Features: टीवीएस ने भारत में आखिरकार 150 सीसी क्षमता वाला TVS Ntorq लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.19 लाख से शुरू हो रही है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:36 AM IST
TVS Ntorq 150 Special Features: टीवीएस ने भारत में 150 सीसी क्षमता वाला TVS Ntorq लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.19 लाख रुपये रखी गई है. ये स्कूटर स्पोर्टी डिजाइन के साथ ही दमदार और हाइटेक फीचर्स से लैस है. इसकी कीमत जानने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि इतना फीचर पैक्ड स्कूटर इस प्राइज रेंज में लॉन्च होना वाकई में बड़ी बात है. आज इस खबर में हम आपको TVS Ntorq 150 के कुछ बड़े और दमदार फीचर्स के बारे में विस्तार से बताने जा रह हैं. 

दो वेरिएंट में खरीद सकते हैं ग्राहक 

नया स्कूटर दो वेरिएंट - बेस और टीएफटी - में उपलब्ध है, जिनकी कीमत, 1.19 लाख रुपये और 1.29 लाख रुपये है. बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम, दिल्ली हैं. इस कीमत पर, टीवीएस एनट्रॉक 150 का मुकाबला हीरो ज़ूम 16 (1.50 लाख रुपये), यामाहा एरोक्स 155 (1.50 लाख रुपये) और अप्रिलिया एसआर 175 (1.33 लाख रुपये) से है. TVS Ntorq 150 की बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी.

राइडिंग मोड: स्ट्रीट और रेस
इंजन से शुरुआत करते हैं. TVS Ntorq 150  में नया 149.7 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 7,000 आरपीएम पर 13.2 पीएस की अधिकतम पावर और 5,500 आरपीएम पर 14.2 एनएम का टॉर्क देता है. यह इसे एनटॉर्क 125 की तुलना में 3.01PS ज़्यादा पावरफुल और 3.3Nm ज़्यादा टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि एनट्रॉक 150 6.3 सेकंड में 0 से 60 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 104 किमी/घंटा है. राइडर दो मोड - स्ट्रीट और रेस - के बीच स्विच कर सकते हैं.

TVS Ntorq 150 के स्पेसिफिकेशन

इसमें सस्पेंशन का काम टेलिस्कोपिक फोर्क और सिंगल-साइडेड शॉक एब्जॉर्बर द्वारा किया जाता है। एनटॉर्क 150 में 12-इंच के आगे और पीछे के अलॉय व्हील हैं जिनमें ट्यूबलेस टायर लगे हैं। ब्रेकिंग पावर 220 मिमी डिस्क और 130 मिमी ड्रम ब्रेक से आती है, जो क्रमशः आगे और पीछे के एक्सल पर लगे हैं। इसकी सीट की ऊँचाई 770 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 155 मिमी है। इसका कर्ब वेट 115 किलोग्राम है और इसका फ्यूल टैंक 5.8 लीटर का है। स्टोरेज विकल्पों में 22 लीटर का अंडरसीट कम्पार्टमेंट और 2 लीटर का एप्रन ग्लव बॉक्स शामिल है।

TVS Ntorq 150 डिज़ाइन

दिखने में, TVS Ntorq, Ntorq 125 जैसा ही दिखता है. हालाँकि, नए डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स, नुकीले टर्न इंडिकेटर्स, स्पोर्टी बॉडी पैनल और आकर्षक डिज़ाइन वाला फ्रंट इसे और भी आकर्षक लुक देते हैं. 

TVS Ntorq 150 के स्पेसिफिकेशन 

बेस वेरिएंट में एलसीडी + टीएफटी डिस्प्ले है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और राइड स्टैटिस्टिक्स के लिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. दूसरी ओर, टीएफटी वेरिएंट में फुल टीएफटी डिस्प्ले के साथ-साथ ओटीए (ओवर-द-एयर) अपडेट, कंसोल को नेविगेट करने के लिए बाईं ओर स्विचगियर पर लगा 4-बटन कंट्रोलर भी है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, दो राइडिंग मोड (स्ट्रीट और रेस) और ट्रैक्शन कंट्रोल भी हैं. ये अपने सेगमेंट का पहला स्कूटर है जिसमें एडजस्टेबल ब्रेक लीवर दिए गए हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TVS Ntorq 150 Scooter

