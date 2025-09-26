इस दिवाली TVS Ntorq 150 खरीदने का है प्लान? जानें किन खासियतों से है लैस

TVS NTorq 150: टीवीएस NTorq 150 को हाल ही में लॉन्च किया गया है. ये अपने 125 सीसी मॉडल से डिजाइन, फीचर और पावर में कहीं ज्यादा दमदार और स्टाइलिश है. कंपनी ने इसमें बेहतरीन सेफ़्टी फीचर्स से लेकर दमदार डिजाइन ऑफर किया है. अगर आप इस दिवाली में ये दमदार स्कूटर खरीदने का मन बनाने जा रहे हैं तो आज हम आपको इसकी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

NTorq 150 में इसमें 149.7cc का एयर-कूल्ड, 3-वॉल्व सिंगल-सिलेंडर इंजन ऑफर किया है, जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) असिस्ट के साथ 13.2 hp पावर और 14.2 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. 6.3 सेकंड में 0-60 किमी/घंटे की स्पीड पकड़ लेता है. कंपनी के दावे के अनुसार ये 104 किमी/घंटा की टॉप स्पीड पकड़ता है. इस स्कूटर में iGo असिस्ट टॉर्क बूस्ट फंक्शन मिल जाता है जो लो-एंड पंच को बढ़ाता है जिससे ये तेजी से रफ्तार पकड़ता है.

कितने मोड हैं शामिल

आपके लिए इस स्कूटर में कंपनी ने दो राइड मोड्स—रेस (फुल परफॉर्मेंस) और स्ट्रीट (इकोनॉमी) ऑफर किए हैं. ये दोनों ही राइड मोड आपकी राइड को कास्टमाइज करते हैं. सस्पेंशन में फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर मोनोशॉक का बैलेंस अच्छा है, जो बम्प्स सोख लेते हैं और कॉर्नर्स में कॉन्फिडेंस देते हैं. ब्रेकिंग में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम के साथ सिंगल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है, जो इमरजेंसी में सेफ्टी ऑफर करता है और अचानक ब्रेक लगाने पर स्कूटर स्किड नहीं होता है.

अगर आप वेट रोड्स पर स्कूटर चला रहे हैं तो इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है. स्लिपरी कंडीशन्स में अचानक से स्पीड बढ़ाने पर भी स्कूटर स्टेबल बना रहता है और आप सुरक्षित तरीके से राइड कर सकते हैं. इस स्कूटर में वाइब्रेशन्स कंट्रोल्ड हैं, लेकिन हाई स्पीड पर हैंडलबार पर थोड़ी वाइब्रेशन महसूस होती है. चूंकि ये एक 150 सीसी स्कूटर है ऐसे में इससे आपको 38 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है.

इन दमदार फीचर्स से है लैस

फीचर्स के मामले में NTorq 150 का कोई तोड़ निन है. इसमें आपको TFT वेरिएंट में 5-इंच कलर TFT डिस्प्ले है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन असिस्ट, Alexa इंटीग्रेशन और 50+ स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं. स्विचगियर में फोर-वे नेविगेशन कंट्रोलर आसानी से मेन्यू को हैंडल कर सकता है. सेफ्टी फीचर्स में क्रैश और थेफ्ट अलर्ट्स, इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग (हेजर्ड लैंप्स एक्टिवेट), फॉलो-मी हेडलैंप्स और ई-जेड सेंटर स्टैंड शामिल हैं. एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स (तीन लेवल्स) और USB चार्जिंग पोर्ट प्रैक्टिकल हैं. अंडरसीट स्टोरेज 22 लीटर का है, जो बैग या ग्रॉसरी फिट कर लेता है, साथ ही फ्रंट ग्लव बॉक्स और शॉपिंग हुक प्रैक्टिकलिटी बढ़ाते हैं.