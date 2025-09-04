TVS Ntorq 150 महज 1.19 लाख में हुआ लॉन्च, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल से है लैस
TVS Ntorq 150 महज 1.19 लाख में हुआ लॉन्च, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल से है लैस

TVS Ntorq 150 Launched: टीवीएस ने भारत में अपना धांसू Ntorq 150 स्कूटर लॉन्च कर दिया है, इसमें 149.7 सीसी का एकदम नया इंजन ऑफर किया गया है जो 7000 आरपीएम पर 9.7 kw की मैक्सिमम पावर जेनरेट करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:17 PM IST
TVS Ntorq 150 महज 1.19 लाख में हुआ लॉन्च, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल से है लैस

TVS Ntorq 150 Launched: TVS Ntorq 150 भारत में 1.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की कीमत पर लॉन्च कर दिया गया है. यह स्कूटर दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसके टॉप-स्पेक में कलर TFT डिस्प्ले जैसे कुछ दिलचस्प फीचर्स दिए गए हैं. इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1.29 लाख रुपये है.

कैसा है डिजाइन 

स्टाइलिंग की बात करें तो, हालाँकि यह स्कूटर TVS NTorq 125 पर आधारित है, फिर भी यह देखने में बेहद नया और अलग दिखता है. यह LED DRLs और इंडिकेटर्स के आकार, क्वाड LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और आकर्षक बॉडी पैनल्स से साफ़ ज़ाहिर होता है. यहाँ तक कि टेल लाइट्स में भी स्प्लिट सेटअप है जो स्कूटर को एक अनोखा लुक देता है.

बॉडी एलिमेंट्स 

बॉडीवर्क के तहत, स्कूटर में Ntorq 125 जैसा ही चेसिस है, बस टेलिस्कोपिक फोर्क और मोनोशॉक के लिए अलग स्प्रिंग रेट और डैम्पिंग है. स्कूटर के दोनों तरफ 12-इंच के पहिए हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिए गए हैं. एकल-चैनल ABS मानक के रूप में आता है.

इंजन और पावर 

इस स्कूटर में 149.7 सीसी, एयर-कूल्ड, 3-वाल्व, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 13 बीएचपी और 14.2 एनएम जेनरेट करता है. यह इंजन CVT गियरबॉक्स से लैस है. TVS का दावा है कि यह स्कूटर 104 किमी/घंटा की अधिकतम गति तक पहुँच सकता है.

फीचर्स 

TVS ने इस स्कूटर में कई सारे फीचर्स को शामिल किया है जिसमें ऑल-एलईडी लाइट्स के अलावा, इसके टॉप वेरिएंट में फुल-टीएफटी डिस्प्ले भी है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल और दो राइड मोड - स्ट्रीट और रेस - भी हैं. TVS Ntorq 150 में एडजस्टेबल ब्रेक लीवर भी हैं, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TVS ntorq 150

