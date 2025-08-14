लॉन्च से पहले दिखी TVS ntorq 150 की झलक, स्पोर्टी अंदाज में गदर मचाने को तैयार

TVS ntorq 150 teased: टीवीएस मोटर कंपनी 1 सितंबर को अपने एनटॉर्क 150 स्कूटर को लॉन्च करने जा रही है. ये कंपनी का पहला 150 सीसी स्कूटर होगा. हालांकि इस स्कूटर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, सिवाए एक टीजर के जिसे हाल ही में जारी किया गया है. इस टीजर में आगामी मॉडल के हेडलैंप को देखा और समझा जा सकता है. आपको बता दें कि इसे एक दमदार कैप्शन भी दिया गया है जिसमें लिखा है, 'पहले जैसा रोमांच महसूस करें' इससे ये बात समझने में मदद मिल सकती है कि ये एक स्पोर्टी स्कूटर हो सकता है. फिलहाल आने वाले हफ्तों में इस स्कूटर के अन्य सपेक्स सामने आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: Tata Altroz vs Toyota Glanza: कौन सी हैचबैक है आपके बजट और जरूरत के हिसाब से परफेक्ट, जानें सबकुछ

किन खासियतों से होगा लैस

TVS ntorq 150 से जुड़ी जो डिटेल्स सामने आई हैं वो इसके हेडलैंप का ही खुलासा करती हैं. जानकारी से साफ होता है कि ये नया स्कूटर अपने स्पोर्टी डिजाइन एलीमेंट्स को बरकरार रखेगा. इसमें दो एलईडी लाइट सेटअप देखने को मिल सकते हैं जो टी-आकार के डीआरएल से सेपरेट होंगे. ये देखने में काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी फ़ील देंगे. ऐसा ही हेडलाइट सेटअप कंपनी ने रोनिन सहित कई अन्य बाइक मॉडल्स में भी ऑफर किया है जो ट्रेंडी होने के साथ ही साथ काफी अट्रैक्टिव भी नजर आता है.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने खरीदी अपनी ड्रीम कार, जानें क्यों नंबर प्लेट में लिखवाया '3015'

इंजन

जानकारी के अनुसार बाइक में संभवतः 150 सीसी का इंजन होगा. ये इंजन Ntorq में पहले इस्तेमाल हो चुके 125 सीसी इंजन का री-ट्यून्ड वर्ज़न होगा. इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो जोरदार पावर को फ़ील करना चाहते हैं साथ ही साथ उन्हें नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस भी चाहिए. 2018 में इस स्कूटर को पहली बार मार्केट में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब स्कूटर को पहली बार नए इंजन के साथ उतारा जाने वाला है.