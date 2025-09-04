TVS NTorq 150 लॉन्च: Yamaha Aerox 155 से होगी सीधी टक्कर, जानें कौन है खरीदने के लिए बेस्ट

TVS NTorq 150 VS Yamaha Aerox 155: देश में सबसे ज्यादा लोग दो पहिया वाहन ही इस्तेमाल करते हैं. यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा टू व्हीलर गाड़ियां बिकती है. टीवीएस मोटर ने आज (4 सितंबर 2025) TVS N Torq 150 को लॉन्च कर दिया है. इस स्कूटर में दमदार इंजन के साथ जबरदस्त फीचर्स भी दिया गया है. हालांकि, आज हम आपको TVS N Torq 150 और Yamaha aerox 155 के बारे में बताएंगे. हम इस खबर में दोनों स्कूटर के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से अपने लिए स्कूटर खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं इन दोनों स्कूटर के बारे में विस्तार से.

TVS N Torq 150 और Yamaha aerox 155 के फीचर्स और इंजन

TVS N Torq 150 के फीचर्स की बात करें, तो इस स्कूटर में हजार्ड लैंप, फॉलो मी हेडलाइट, ट्रैक्‍शन कंट्रोल, एबीएस, स्‍ट्रीट और रेस राइड मोड्स, डिजिटल स्‍पीडोमीटर, प्रोजेक्‍टर हेडलाइट, एडजस्‍टेबल ब्रेक लीवर, iGo असिस्‍ट, चार वे नेविगेशन प्रीमियम स्विच, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ब्‍लूटूथ कनेक्‍टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस स्कूटर में 149.7 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 9.7 kw की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. TVS का यह स्कूटर महज 6.3 सेकेंड में 0-60 की स्पीड पकड़ लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं Yamaha aerox 155 के फीचर्स की बात करें, तो इस स्कूटर में सिंगल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, डिजिटल कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 24.5 लीटर का अंडर बूट स्पेस, ट्रैक्शन कंट्रोल, डीआरएल जैसे फीचर को दिया गया है. इस स्कूटर में 155 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 14.75 बीएचपी की पावर और 13.9 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर की टॉप स्पीड 115 किमी प्रति घंटा है.

TVS N Torq 150 और Yamaha aerox 155 की कीमत

TVS N Torq 150 की (एक्स-शोरूम) कीमत 1.19 लाख रुपये है. जबकि Yamaha aerox 155 को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 1,51,342 रुपये खर्च करने होंगे