TVS आज उतारेगी सबसे सस्ता Orbiter इलेक्ट्रिक स्कूटर, 80 km की मिल सकती है रेंज

TVS Orbiter Electric Scooter: टीवीएस मोटर कंपनी आज भारतीय बाज़ार में बिल्कुल नया ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी. कंपनी का एंट्री-लेवल ई-स्कूटर होने के नाते, इसे टीवीएस पोर्टफोलियो में iQube से नीचे रखा जाएगा. ऑर्बिटर एक मास-मार्केट कम कीमत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा जिसकी कीमत 1 लाख रुपये से कम होने की संभावना है क्योंकि घरेलू बाज़ार में इसका मुकाबला Vida VX2, Ola S1X और Chetak 3001 से होगा. जानकारी के अनुसार इसका डिजाइन और फीचर सिंपल हो सकते हैं जिससे इसकी कीमत कम रखने में कंपनी को आसानी होगी.

डिजाइन होगा सिंपल और स्टाइलिश

टीवीएस ऑर्बिटर को एक सिंपल डिजाइन और फीचर के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है. ऐसा करने का मकसद प्राइज को कम रखना है. हो सकता है कि इस स्कूटर में आपको कनेक्टेड फीचर्स देखने को नया मिलें क्योंकि इससे प्राइज बढ़ सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि ये बजट सेगमेंट का इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा ऐसे में इसकी कीमत कम रखने के लिए डिजाइन सिंपल रखने की बात हो रही है.

एक्सपेक्टेड फीचर्स

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एलईडी हेडलैंप, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, राइड मोड्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है. अभी इन फीचर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ऑर्बिटर में बॉश से ली गई हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर होगी. इसमें iQube का 2.2 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक बार चार्ज करने पर 75-80 किमी की रेंज देगा.

सिर्फ टीवीएस ही ऐसी कंपनी है जो 1 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में स्कूटर नहीं बनाता है. हीरो, विडा VX2 को BaaS सब्सक्रिप्शन के बिना 99,490 रुपये में बेचती है, जबकि ओला S1X की कीमत 2 kWh और 3 kWh बैटरी के लिए 79,499 रुपये और 92,499 रुपये में उपलब्ध है. ऐसे में माना जा रहा है कि इसकी कीमत 1 लाख रुपये या उससे कम हो सकती है.