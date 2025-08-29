क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ आता है TVS का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत है 1 लाख रुपये
क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ आता है TVS का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत है 1 लाख रुपये

TVS Electric Scooter: टीवीएस का नया किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ दमदार फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा गया है जिनमें से एक फीचर तो ऐसा है जो कारों में ऑफर किया जाता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:27 AM IST
क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ आता है TVS का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत है 1 लाख रुपये

TVS Electric Scooter: टीवीएस मोटर कंपनी ने 99,900 रुपये की कीमत वाले बिल्कुल नए ऑर्बिटर के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो को बढ़ाया है. इस कीमत पर, इसका सीधा मुकाबला एथर रिज़्टा से होगा, जो वर्तमान में 75,999 रुपये से 1.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है. आपको बता दें कि टीवीएस का नया किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ दमदार फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा गया है जिनमें से एक फीचर तो ऐसा है जो कारों में ऑफर किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: Volkswagen उतारेगा पहली फुल-हाइब्रिड कॉम्पैक्ट SUV, जानें कब होगी लॉन्च

टीवीएस ऑर्बिटर रेंज

ऑर्बिटर में 3.1kWh का बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर है. दावा किया गया है कि यह पूरी तरह चार्ज होने पर 158 किमी की राइडिंग रेंज प्रदान करता है. दोपहिया वाहन निर्माता ने अभी तक मानक चार्जिंग समय या फ़ास्ट चार्जिंग विकल्पों की जानकारी नहीं दी है. 

टीवीएस ऑर्बिटर - डिज़ाइन

ऑर्बिटर एक साधारण दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें बड़ी एलईडी हेडलाइट, छोटी विंडस्क्रीन, चौड़ा हैंडलबार, एलईडी टेल लाइट बार और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, सीधी रेखा वाला फुटबोर्ड, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और एक आसान एक्सेस बॉक्स है. इस ई-स्कूटर में 14-इंच के आगे और 12-इंच के पीछे के अलॉय व्हील लगे हैं, जिनमें कम रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर लगे हैं. नए टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 165 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 34-लीटर का बूट स्पेस है. इसमें ग्राहकों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ सपोर्ट, कनेक्टेड तकनीक, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, लाइव लोकेशन, जियोफेंसिंग, टीवीएस स्मार्ट एक्सोनेक्ट ऐप सपोर्ट, ओटीए अपडेट, यूएसबी चार्जिंग, हिल होल्ड फंक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: रोड पर जमा पानी से बंद पड़ जाए कार तो क्या करें, बारिश में जमकर हो रही है प्रॉब्लम

क्रूज कंट्रोल फीचर से है लैस 

अभी तक आपने सुना होगा कि क्रूज कंट्रोल फीचर सिर्फ कारों में दिया जाता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी आपको कार वाला 6 ये धाकड़ फीचर मिल जाता है. इस फीचर की खासियत ये है कि आपको हाइवेज पर बार-बार स्कूटर को रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है. 

 
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TVS scooter

;