इंतजार खत्म: कल एंट्री करेगा TVS का सबसे छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर Orbiter, ट्रैफिक में मजे से भरेगा रफ्तार
Advertisement
trendingNow12898613
Hindi Newsऑटोमोबाइल

इंतजार खत्म: कल एंट्री करेगा TVS का सबसे छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर Orbiter, ट्रैफिक में मजे से भरेगा रफ्तार

TVS Orbiter Scooter: इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हब-माउंटेड मोटर के साथ 2kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल होने की संभावना है, जो शहर में रोज़मर्रा की आवाजाही के लिए एक दमदार रेंज ऑफर कर सकता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंतजार खत्म: कल एंट्री करेगा TVS का सबसे छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर Orbiter, ट्रैफिक में मजे से भरेगा रफ्तार

TVS Orbiter Scooter: टीवीएस 28 अगस्त 2025 को भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, ऑर्बिटर, लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आईक्यूब से नीचे की पोजीशन होने की संभावना के साथ, ऑर्बिटर कंपनी का एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा. इसकी कीमत लगभग 95,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है, और ओला एस1 जैसे प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने के लिए इसकी शुरुआती कीमत और भी कम हो सकती है.

मिल सकती हैं ये जोरदार खासियतें 

TVS Orbiter को लेकर वैसे तो कई तरह की जानकारियां मार्केट में आ रही हैं लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हब-माउंटेड मोटर के साथ 2kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल होने की संभावना है, जो शहर में रोज़मर्रा की आवाजाही के लिए एक दमदार रेंज ऑफर कर सकता है और इसे बार-बार चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सपेक्टेड फीचर्स 

इस मिनी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को डिजिटल कंसोल, एलईडी लाइटिंग, बेसिक राइड मोड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ इसके फीचर्स को साधारण ही रखा जाएगा, जबकि स्कूटर की कीमत को को कम रखने के लिए हाइटेक फीचर्स या तो कम रहेंगे या फिर कंपनी इन्हें ऑफर नहीं करेगी. 

डिजाइन एक्सपेक्टेशन 

जानकारी के अनुसार इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन दमदार हो सकता है साथ ही साथ इसमें स्टाइलिंग के लिए भी कई तरह के एलीमेंट्स को भी शामिल किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक नीट एण्ड क्लीन डिजाइन ऑफर किया जा सकता है जिसकी बदौलत ये काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा. 

ऑर्बिटर के साथ, टीवीएस शहरी उपयोग के लिए एक किफायती और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक वाहन की तलाश कर रहे राइडर्स को टारगेट कर रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि ये कंपनी का एक किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर भी बन सकता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TVS Orbiter

Trending news

भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
;