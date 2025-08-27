इंतजार खत्म: कल एंट्री करेगा TVS का सबसे छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर Orbiter, ट्रैफिक में मजे से भरेगा रफ्तार

TVS Orbiter Scooter: टीवीएस 28 अगस्त 2025 को भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, ऑर्बिटर, लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आईक्यूब से नीचे की पोजीशन होने की संभावना के साथ, ऑर्बिटर कंपनी का एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा. इसकी कीमत लगभग 95,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है, और ओला एस1 जैसे प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देने के लिए इसकी शुरुआती कीमत और भी कम हो सकती है.

मिल सकती हैं ये जोरदार खासियतें

TVS Orbiter को लेकर वैसे तो कई तरह की जानकारियां मार्केट में आ रही हैं लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हब-माउंटेड मोटर के साथ 2kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल होने की संभावना है, जो शहर में रोज़मर्रा की आवाजाही के लिए एक दमदार रेंज ऑफर कर सकता है और इसे बार-बार चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

एक्सपेक्टेड फीचर्स

इस मिनी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ग्राहकों को डिजिटल कंसोल, एलईडी लाइटिंग, बेसिक राइड मोड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ इसके फीचर्स को साधारण ही रखा जाएगा, जबकि स्कूटर की कीमत को को कम रखने के लिए हाइटेक फीचर्स या तो कम रहेंगे या फिर कंपनी इन्हें ऑफर नहीं करेगी.

डिजाइन एक्सपेक्टेशन

जानकारी के अनुसार इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन दमदार हो सकता है साथ ही साथ इसमें स्टाइलिंग के लिए भी कई तरह के एलीमेंट्स को भी शामिल किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक नीट एण्ड क्लीन डिजाइन ऑफर किया जा सकता है जिसकी बदौलत ये काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा.

ऑर्बिटर के साथ, टीवीएस शहरी उपयोग के लिए एक किफायती और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक वाहन की तलाश कर रहे राइडर्स को टारगेट कर रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि ये कंपनी का एक किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर भी बन सकता है.