TVS Orbiter महज 99,900 रुपये में लॉन्च, फुल चार्ज होकर दौड़ेगा 158 किलोमीटर
Advertisement
trendingNow12899780
Hindi Newsऑटोमोबाइल

TVS Orbiter महज 99,900 रुपये में लॉन्च, फुल चार्ज होकर दौड़ेगा 158 किलोमीटर

TVS Orbiter: भारत में TVS ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत जानने के बाद आप तुरंत इसे बुक कर लेंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TVS Orbiter महज 99,900 रुपये में लॉन्च, फुल चार्ज होकर दौड़ेगा 158 किलोमीटर

TVS Orbiter: भारत में TVS ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 99,900 रुपये रखी गई है. एक बार फुल चार्ज होकर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 158 किलोमीटर के जोरदार रेंज ऑफर करता है. जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि इसमें कुछ बेसिक फीचर्स दिए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. नए ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बेहद हाइटेक फीचर्स की पेशकश की गई है. साथ ही इसका डिजाइन भी काफी फ्यूचरिस्टिक है. ये टीवीएस का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है.  

टीवीएस ऑर्बिटर: कैसा है डिजाइन 

फ़िलहाल, स्पेसिफिकेशन की ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन ऑर्बिटर iQube की तुलना में ज़्यादा लंबा और पतला स्कूटर लगता है. एलईडी हेडलाइट एप्रन के ऊपर लगी है, और एक एलईडी लाइट स्ट्रिप स्कूटर के आगे के हिस्से की चौड़ाई में फैली हुई है. ऑर्बिटर में ज़्यादा बोल्ड और चटख रंग भी हैं, और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के लिए इसमें डुअल-टोन पेंट स्कीम भी है. इसका पिछला हिस्सा एथर रिज़्टा की याद दिलाता है. टीवीएस ऑर्बिटर में 14 इंच का फ्रंट व्हील है, जो iQube से दो साइज़ बड़ा है. पीछे की तरफ़ 12 इंच का व्हील है, जिसमें स्कूटर का हब-माउंटेड मोटर भी लगा है. स्कूटर का ग्राउंड क्लीयरेंस 169 मिमी है.

Add Zee News as a Preferred Source

टीवीएस ऑर्बिटर: सीटिंग और स्टोरेज 

टीवीएस का दावा है कि ऑर्बिटर में 845 मिमी लंबी सीट है और साथ ही 290 मिमी का एक विशाल 'सीधी रेखा' वाला फ्लैट फुटबोर्ड भी है. एप्रन के पिछले हिस्से में एक स्टोरेज कम्पार्टमेंट बना हुआ है, और ऑर्बिटर में 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज स्पेस भी है, जो टीवीएस के अनुसार दो हेलमेट रखने के लिए पर्याप्त है.

टीवीएस ऑर्बिटर: रेंज और परफॉर्मेंस 

3.1 kWh की बैटरी के साथ, टीवीएस ऑर्बिटर की भारतीय ड्राइविंग साइकिल (IDC) पर रेंज 158 किलोमीटर तक होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि वास्तविक रेंज 100 किलोमीटर के करीब होगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TVS Orbiter

Trending news

राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
;