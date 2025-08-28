TVS Orbiter महज 99,900 रुपये में लॉन्च, फुल चार्ज होकर दौड़ेगा 158 किलोमीटर

TVS Orbiter: भारत में TVS ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 99,900 रुपये रखी गई है. एक बार फुल चार्ज होकर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 158 किलोमीटर के जोरदार रेंज ऑफर करता है. जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि इसमें कुछ बेसिक फीचर्स दिए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. नए ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बेहद हाइटेक फीचर्स की पेशकश की गई है. साथ ही इसका डिजाइन भी काफी फ्यूचरिस्टिक है. ये टीवीएस का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है.

टीवीएस ऑर्बिटर: कैसा है डिजाइन

फ़िलहाल, स्पेसिफिकेशन की ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन ऑर्बिटर iQube की तुलना में ज़्यादा लंबा और पतला स्कूटर लगता है. एलईडी हेडलाइट एप्रन के ऊपर लगी है, और एक एलईडी लाइट स्ट्रिप स्कूटर के आगे के हिस्से की चौड़ाई में फैली हुई है. ऑर्बिटर में ज़्यादा बोल्ड और चटख रंग भी हैं, और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के लिए इसमें डुअल-टोन पेंट स्कीम भी है. इसका पिछला हिस्सा एथर रिज़्टा की याद दिलाता है. टीवीएस ऑर्बिटर में 14 इंच का फ्रंट व्हील है, जो iQube से दो साइज़ बड़ा है. पीछे की तरफ़ 12 इंच का व्हील है, जिसमें स्कूटर का हब-माउंटेड मोटर भी लगा है. स्कूटर का ग्राउंड क्लीयरेंस 169 मिमी है.

टीवीएस ऑर्बिटर: सीटिंग और स्टोरेज

टीवीएस का दावा है कि ऑर्बिटर में 845 मिमी लंबी सीट है और साथ ही 290 मिमी का एक विशाल 'सीधी रेखा' वाला फ्लैट फुटबोर्ड भी है. एप्रन के पिछले हिस्से में एक स्टोरेज कम्पार्टमेंट बना हुआ है, और ऑर्बिटर में 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज स्पेस भी है, जो टीवीएस के अनुसार दो हेलमेट रखने के लिए पर्याप्त है.

टीवीएस ऑर्बिटर: रेंज और परफॉर्मेंस

3.1 kWh की बैटरी के साथ, टीवीएस ऑर्बिटर की भारतीय ड्राइविंग साइकिल (IDC) पर रेंज 158 किलोमीटर तक होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि वास्तविक रेंज 100 किलोमीटर के करीब होगी.