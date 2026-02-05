TVS की इस सस्ती बाइक के लिए चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत, कंपनी ने बढ़ा दिए हैं दाम

TVS Bike Price Hike: टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी 110 सीसी की भरोसेमंद बाइक TVS Radeon की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी की है. कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स के दाम में ₹300 का इजाफा किया है. हालांकि कई ऑटोमोबाइल कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगाई के कारण अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा रही हैं, लेकिन टीवीएस ने इस बढ़ोतरी को बहुत ही कम रखा है ताकि मिडिल क्लास खरीदारों की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े.

अब कितनी होगी नई कीमत?

इस मामूली बढ़ोतरी के बाद अब टीवीएस रेडियॉन की एक्स-शोरूम कीमत ₹55,400 से शुरू होकर ₹78,200 तक जाएगी. इससे पहले यह बाइक ₹55,100 से ₹77,900 के बीच उपलब्ध थी. कंपनी को उम्मीद है कि महज ₹300 की यह वृद्धि ग्राहकों के फैसले को प्रभावित नहीं करेगी, क्योकि रेडियॉन अभी भी बाजार में सबसे किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी मोटरसाइकिलों में से एक बनी हुई है.

पुरानी और नई कीमत की तुलना

अगर वेरिएंट के हिसाब से देखें, तो इसके सबसे सस्ते 'ऑल ब्लैक एडिशन' की कीमत अब ₹55,400 हो गई है. वहीं, इसके 'बेस एडिशन' की नई कीमत ₹61,900 है. जो लोग डिजिटल फीचर्स पसंद करते हैं, उनके लिए 'डिजी ड्रम' वेरिएंट अब ₹74,500 में मिलेगा, जबकि सबसे टॉप मॉडल 'डिजी डिस्क' के लिए अब आपको ₹78,200 (एक्स-शोरूम) खर्च करने होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

दमदार फीचर्स और परफॉरमेंस

TVS Radeon अपने सेगमेंट में अपनी मजबूती और कंफर्ट के लिए जानी जाती है. इसमें 110 सीसी का इंजन मिलता है जो शानदार माइलेज देता है. इसके अलावा, लंबी सीट, क्रोम फिनिश और डिजिटल कंसोल जैसे फीचर्स इसे डेली इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं. यह बाइक मुख्य रूप से उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो कम खर्च में एक भरोसेमंद सवारी चाहते हैं.

बाजार में मुकाबला

कीमत बढ़ने के बावजूद रेडियॉन का मुकाबला बजाज प्लेटिना, हीरो एचएफ डीलक्स और होंडा की कम्यूटर बाइक्स से बना रहेगा. टीवीएस ने यह सुनिश्चित किया है कि ₹300 की यह बढ़ोत्तरी एक समान रहे, जिससे किसी विशेष मॉडल को खरीदने वाले ग्राहक को अलग से फर्क महसूस न हो. बजट सेगमेट मे अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए टीवीएस का यह कदम काफी सधा हुआ नजर आता है.