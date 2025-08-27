TVS Raider हुई सुपर सक्वाड डेडपूल और वुल्वरिन एडीशन में लॉन्च, देखते ही दीवाने हुए मार्वल फैंस
TVS Raider हुई सुपर सक्वाड डेडपूल और वुल्वरिन एडीशन में लॉन्च, देखते ही दीवाने हुए मार्वल फैंस

TVS Raider Super Squad: इस नए एडीशन में मार्वल के पॉपुलर कैरेक्टर्स, डेडपूल और वूल्वरिन से इंस्पायर्ड नए डायनैमिक डिकल्स ऑफर की गए हैं, जो 125 सीसी सेगमेंट में मोटरसाइकिल को एक अलग पहचान देते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:55 AM IST
TVS Raider हुई सुपर सक्वाड डेडपूल और वुल्वरिन एडीशन में लॉन्च, देखते ही दीवाने हुए मार्वल फैंस

TVS Raider Super Squad: टीवीएस मोटर कंपनी ने हॉलीवुड की मार्वल फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड डेडपूल और वुल्वरिन एडिशन लॉन्च करके अपनी रेडर सुपर स्क्वाड लाइन-अप को एक्सपैंड किया है. दिल्ली में नए वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 99,465 रुपये है. इस पहल से कंपनी अपने युवा ग्राहकों के बीच अच्छी पकड़ बनाना चाहती है साथ ही बाइक को और भी ज्यादा अपडेटेड लुक ऑफर करना चाहती है. आपको बता दें कि टीवीएस रेडर एक दमदार कम्यूटर कैटेगरी की मोटरसाइकिल है जो नया सिर्फ अच्छा माइलेज ऑफर करती है, साथ ही साथ से चलाना भी एक मजेदार एक्सपीरियंस है.  

किन खासियतों से है लैस 

इस नए एडीशन में मार्वल के पॉपुलर कैरेक्टर्स, डेडपूल और वूल्वरिन से इंस्पायर्ड नए डायनैमिक डिकल्स ऑफर की गए हैं, जो 125 सीसी सेगमेंट में मोटरसाइकिल को एक अलग पहचान देते हैं. नई टीवीएस रेडर एसएसई एक शक्तिशाली 3-वाल्व इंजन के साथ आती है जो, 6,000 आरपीएम पर 11.75 एनएम की मैक्सिमम पावर के साथ सबसे जोरदार इन-क्लास टॉर्क और तकनीक पर बेस्ड फीचर्स से भरपूर है. सुपर स्क्वाड एडीशन में अब बेहतर टॉर्क के लिए बूस्ट मोड के साथ iGO असिस्ट और GTT (ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी) भी ऑफर की जा रही है. इसमें 85+ फीचर्स के साथ एक पूरी तरह से कनेक्टेड रिवर्स एलसीडी क्लस्टर भी है, जो हाइटेक फीचर्स से भरा हुआ है. 

टीवीएस रेडर मार्वल-थीम वाले जोरदार एडीशन लॉन्च करने वाली भारत की पहली मोटरसाइकिल बन गई है, मार्वल कैरेक्टर्स दुनियाभर में हर उम्र के लोगों के बीच बेहद ही पॉपुलर हैं. इन पॉपुलर कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड बाइक्स को इंडियन मार्केट में उतारना कंपनी के लिए एक अहम फैसला है. इसके साथ ही कंपनी मार्वल से सहयोग को मजबूत करते हुए, जेन जेड के लिए हाइटेक डिजाइन और इंजीनियरिंग के माध्यम से पॉपुलर कैरेक्टर्स को जीवंत कर रही है. लेटेस्ट प्रोडक्ट उन राइडर्स के लिए तैयार किए गए हैं जो चाहते हैं कि उनकी मोटरसाइकिलें उनकी पर्सनैलिटी को दिखा सकें. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

TVS Raider Super Squad

