TVS RTR HyprStunt का डिजाइन भारत में हुआ पेटेंट: जानें इस खास स्टंट बाइक की खासियतें

TVS RTR HyprStunt: इस बाइक का डिजाइन आम स्पोर्ट्स बाइक से काफी अलग और आक्रामक है. इसमें एक्सल-माउंटेड फुटपेग्स (पहियों के पास पैर रखने की जगह), एक सिंगल सीट और चौड़े हैंडलबार दिए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:21 PM IST
TVS RTR HyprStunt: टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत में अपनी नई और अनोखी बाइक RTR HyprStunt का डिजाइन पेटेंट फाइल कर दिया है. इस बाइक को सबसे पहले इटली के EICMA 2025 शो में पेश किया गया था. हालांकि, यह कोई साधारण सड़क पर चलने वाली बाइक नहीं होगी; माना जा रहा है कि टीवीएस इसे केवल प्रोफेशनल स्टंट राइडर्स के लिए ही लिमिटेड एडिशन में लॉन्च कर सकती है. यह फैसला टीवीएस की पुरानी स्टंट विरासत को और मजबूती देने के लिए लिया गया है.

डिजाइन
इस बाइक का डिजाइन आम स्पोर्ट्स बाइक से काफी अलग और आक्रामक है. इसमें एक्सल-माउंटेड फुटपेग्स (पहियों के पास पैर रखने की जगह), एक सिंगल सीट और चौड़े हैंडलबार दिए गए हैं. वजन कम रखने के लिए कंपनी ने इसमें से हेडलाइट पूरी तरह हटा दी है, क्योंकि स्टंट आमतौर पर अच्छी रोशनी वाले एरिना में किए जाते हैं. इसके अलावा इसमें एक 'फ्री-फ्लो' एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है, जो न सिर्फ वजन कम करता है बल्कि बाइक की आवाज और पावर को भी बढ़ाता है.

परफॉरमेंस
परफॉरमेंस के लिए इसमें RT-XD4 लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे खास तौर पर स्टंट के दौरान मिलने वाले झटकों और टॉर्क की जरूरतों के हिसाब से ट्यून किया गया है. बाइक के चेसिस को ट्यूबलर फ्रेम पर तैयार किया गया है, जिसमें आगे की तरफ USD फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं. इसकी बॉडी को बहुत ही शार्प और एयरोडायनामिक लुक दिया गया है ताकि राइडर को मूवमेंट में आसानी हो.

ब्रेकिंग सिस्टम
स्टंट को ध्यान में रखते हुए इसके ब्रेकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें कस्टम लाइन लॉकर्स और स्पेशल मास्टर सिलेंडर दिए गए हैं, जिसकी मदद से राइडर हैंडलबार से ही पिछले ब्रेक को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है. इसकी सिंगल सीट को काफी नरम बनाया गया है ताकि स्टंट करते समय राइडर अपनी पोजीशन जल्दी और आसानी से बदल सके. साथ ही, इसके फ्यूल टैंक के कवर को ऊपर की ओर झुकाया गया है ताकि स्टंट के दौरान अतिरिक्त सपोर्ट मिल सके.

इसके अलावा, टीवीएस ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक eFX 3O का पेटेंट भी फाइल किया है, जिसे Apache RTR 310 का इलेक्ट्रिक विकल्प माना जा रहा है. जहां HyprStunt पूरी तरह स्टंट के दीवानों के लिए है, वहीं eFX 3O उन लोगों के लिए होगी जो प्रीमियम फीचर्स और रफ्तार के साथ इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जाना चाहते हैं. eFX 3O की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.

