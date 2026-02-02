Advertisement
TVS ने पहले महीने ही दिखाया दम, दर्ज की 26% की जबरदस्त ग्रोथ

TVS ने पहले महीने ही दिखाया दम, दर्ज की 26% की जबरदस्त ग्रोथ

TVS Sale in January: टीवीएस की मोटरसाइकिल्स की बिक्री में 26% की बढ़त हुई है, जहां कंपनी ने 2.19 लाख से ज्यादा बाइक्स बेचीं. वहीं स्कूटर सेगमेंट ने और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 30% की ग्रोथ हासिल की. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:02 PM IST
TVS ने पहले महीने ही दिखाया दम, दर्ज की 26% की जबरदस्त ग्रोथ

TVS Motor Company: टीवीएस मोटर कंपनी ने साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है. कंपनी ने अपनी लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बिक्री के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखा गया है. चलिए जानते हैं साल का पहला महीना कंपनी के लिए कैसा रहआ है:

जनवरी 2026 में दर्ज की 29% की भारी ग्रोथ

बिक्री में जबरदस्त उछाल
टीवीएस मोटर कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 5,11,766 यूनिट्स (दोपहिया और तिपहिया) की बिक्री की है. अगर इसकी तुलना पिछले साल जनवरी 2025 से करें, तो तब कंपनी ने 3,97,623 यूनिट्स बेची थीं. यानी एक साल के भीतर कंपनी ने अपनी बिक्री में 29% की शानदार ग्रोथ दर्ज की है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय बाजार में टीवीएस के वाहनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

घरेलू और टू-व्हीलर मार्केट का हाल
सिर्फ टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें, तो टीवीएस ने जनवरी में 4,94,195 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 28% ज्यादा है. घरेलू बाजार यानी भारत के अंदर टू-व्हीलर की बिक्री में 30% की बढ़ोतरी देखी गई. कंपनी ने देश के भीतर 3.83 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहन बेचे हैं, जिससे यह साफ होता है कि आम जनता के बीच टीवीएस के स्कूटर और बाइक्स पहली पसंद बने हुए हैं.

स्कूटर और मोटरसाइकिल की परफॉरमेंस
टीवीएस की मोटरसाइकिल्स की बिक्री में 26% की बढ़त हुई है, जहां कंपनी ने 2.19 लाख से ज्यादा बाइक्स बेचीं. वहीं स्कूटर सेगमेंट ने और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 30% की ग्रोथ हासिल की. कंपनी ने जनवरी महीने में 2,22,926 स्कूटर्स की बिक्री की है. टीवीएस जुपिटर और एनटॉर्क जैसे मॉडल्स ने इस बढ़त में अहम भूमिका निभाई है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में धमाका
भविष्य की तकनीक यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में टीवीएस ने सबको चौंका दिया है. कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री मे 50% की भारी ग्रोथ दर्ज की गई है. जनवरी 2025 में जहाँ कंपनी ने 25,195 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची थीं, वही जनवरी 2026 मे यह आंकड़ा बढ़कर 37,756 यूनिट्स तक पहुँच गया है. टीवीएस आईक्यूब (iQube) की सफलता इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रही है.

