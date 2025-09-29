दिवाली से पहले TVS टू-व्हीलर्स पर बंपर डिस्काउंट, अभी खरीदा तो लग जाएगी ऑफर्स की झड़ी

TVS Discount: केंद्र सरकार द्वारा GST में कटौती किए जाने के बाद, TVS Motorcycles ने भारतीय बाज़ार में अपनी कम्यूटर श्रेणी की मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. यह खबर उन ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो इस फेस्टिव सीज़न में नया दोपहिया वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. TVS के बयान के अनुसार, हाल ही में लॉन्च हुई NTorq 150 में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, जिसके बाद लाइनअप के अन्य मॉडलों में भी कमी आई है.

इन मॉडल्स पर तगड़ा डिस्काउंट

TVS XL100 की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत ₹47,754 से घटकर अब ₹43,900 से शुरू हो रही है. वहीं, लोकप्रिय कम्यूटर बाइक्स TVS Radeon और TVS Sport दोनों की कीमतें ₹59,950 से कम होकर ₹55,100 हो गई हैं, जिसका अर्थ है लगभग ₹4,850 की बचत. इसके अलावा, TVS Star City की कीमत भी ₹78,586 से घटकर अब ₹72,200 हो गई है. स्कूटर सेगमेंट में, TVS Zest की शुरुआती कीमत ₹76,891 से कम होकर ₹70,600 हो गई है. ग्राहकों के पसंदीदा TVS Jupiter 110 की कीमत अब ₹78,881 की जगह ₹72,400 से शुरू होगी, और TVS Jupiter 125 की शुरुआती कीमत ₹82,395 से कम होकर ₹75,600 हो गई है. परफॉर्मेंस स्कूटरों में, TVS NTorq 125 की कीमत ₹88,142 से घटकर ₹80,900 हो गई है, जबकि हाल ही में लॉन्च हुए TVS NTorq 150 पर सबसे बड़ी राहत मिली है, जिसकी कीमत ₹1,19,000 से कम होकर अब ₹1,09,000 से शुरू होगी. यह मूल्य कटौती ग्राहकों को नए दोपहिया वाहन खरीदने का एक शानदार मौका प्रदान करती है.

ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा?

XL100 जैसी सबसे किफायती मॉडल की कीमत अब ₹43,900 से शुरू हो रही है, जिससे यह देश की सबसे सस्ती कम्यूटर बाइक्स में से एक बन गई है. Jupiter 110 और Jupiter 125 जैसे लोकप्रिय स्कूटर अब क्रमशः ₹72,400 और ₹75,600 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं. सबसे बड़ी राहत हाल ही में लॉन्च हुई NTorq 150 पर मिली है, जिसकी कीमत में सीधा ₹10,000 की कमी आई है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत ₹1.09 लाख हो गई है. यह कीमत कटौती TVS की मोटरसाइकिलों और स्कूटरों को अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले और भी आकर्षक और सुलभ बनाएगी. अगर आप नया दोपहिया वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है!