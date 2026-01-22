Advertisement
बड़े कमाल का है ये छोटा सिलेंडर, पलक झपकते ही फुल कर देता है टायर का एयर प्रेशर

बड़े कमाल का है ये छोटा सिलेंडर, पलक झपकते ही फुल कर देता है टायर का एयर प्रेशर

Bike Tips and Tricks: असल में ये एक पंक्चर रिपेयर किट का हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल आप टायर पंक्चर होने पर या बाइक के टायर में एयर प्रेशर कम होने पर कर सकते हैं. इसमें एक हथेली के साइज का CO2 सिलेंडर होता है जो कम्प्रेस्ड रहता है जिससे टायर में इसे प्लग करके आसानी से एयर प्रेशर ठीक किया जा सकता है.

Jan 22, 2026
बड़े कमाल का है ये छोटा सिलेंडर, पलक झपकते ही फुल कर देता है टायर का एयर प्रेशर

Bike Tips and Tricks: बाइक से लॉंग राइड के दौरान अचानक टायर की हवा कम हो जाना या पंक्चर होना एक बड़ी परेशानी बन सकती है. इसी दिक्कत का सॉल्यूशन है यह पोर्टेबल मिनी एयर कंप्रेसर, जिसे 'छोटा सिलेंडर' भी कहा जाता है. इसका साइज छोटा है कि ये आपकी बाइक की डिक्की में आसानी से समा सकता है. पुराने जमाने के भारी-भरकम पंप के मुकाबले ये गैजेट दमदार तरीके से काम करता है जो वजन में हल्का होने के साथ-साथ बेहद टिकाऊ भी है.

पलक झपकते ही फुल प्रेशर
असल में ये एक पंक्चर रिपेयर किट का हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल आप टायर पंक्चर होने पर या बाइक के टायर में एयर प्रेशर कम होने पर कर सकते हैं. इसमें एक हथेली के साइज का CO2 सिलेंडर होता है जो कम्प्रेस्ड रहता है जिससे टायर में इसे प्लग करके आसानी से एयर प्रेशर ठीक किया जा सकता है. इस किट में एक पंक्चर रिपेयर सीलेंट भी होता है साथ ही में कुछ अन्य टूल्स भी होते हैं जिनसे पहले टायर का पंक्चर सही किया जा सकता है इसके बाद इसमें मौजूद कम्प्रेस्ड एयर सिलेंडर से टायर को इनफ्लेट किया जा सकता है. इमरजेंसी स्थिति में, जहां पास में कोई पेट्रोल पंप या मैकेनिक न हो, वहां यह 'पलक झपकते ही' टायर में हवा भरकर आपको दोबारा सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार कर देता है.

ट्रिप्स के लिए एक जरूरी और दमदार किट 
आज के समय में जब लोग एडवेंचर और रोड ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं, तो ऐसे गैजेट्स सुरक्षा और सुविधा दोनों ऑफफर करते हैं. यह न केवल आपका समय बचाता है, बल्कि बीच सड़क पर फंसने के डर को भी खत्म करता है. यदि आप एक सुरक्षित और टेंशन फ्री राइड का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यह पोर्टेबल एयर कंप्रेसर सिलेंडर आपकी टूलकिट का हिस्सा जरूर होना चाहिए. यह किफायती होने के साथ-साथ एक बेहतरीन वन-टाइम इन्वेस्टमेंट है. इस किट की कीमत 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जाती है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Winters bike tips

