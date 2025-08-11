टायर उधेड़ देती हैं ये 5 गलतियां, बाइक चलाते समय इनसे बचना है जरूरी

Bike Tips and Tricks: अगर आप बाइक से रोजाना अपने काम पर जाते हैं और कुछ महीने में ही टायर घिस जाते हैं तो ये परेशानी का विषय है, दरअसल इतनी तेजी से टायर का खराब होना समस्या है जिससे आपको बचने की जरूरत है. अगर आप लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं और आगे दिन बाइक के टायर घिस जाते हैं तो आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको बचने की जरूरत है.

1. टायर का सही प्रेशर न रखना

टायर में बहुत कम या बहुत अधिक हवा होने से टायर असमान रूप से घिसने लगते हैं. कम प्रेशर से टायर किनारों पर और ज्यादा प्रेशर से बीच में घिस सकते हैं.

हमेशा कंपनी द्वारा सुझाए गए टायर प्रेशर का ही पालन करें और नियमित रूप से इसे चेक करते रहें.

2. ओवरलोडिंग (अधिक वजन लादना)

बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन डालने से टायर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे टायर जल्दी घिस जाते हैं.

ओवरलोडिंग से न केवल टायर घिसते हैं, बल्कि यह बाइक की बैलेंसिंग और हैंडलिंग को भी खराब कर देता है, जिससे स्लिप होने का खतरा बढ़ता है।

3. तेज गति से अचानक ब्रेक लगाना

अक्सर तेज गति पर अचानक ब्रेक लगाने से टायर का घर्षण बढ़ता है और टायर तेजी से घिसते हैं.

तेज ब्रेकिंग से टायर की सतह पर असमान घिसाव आता है, जिससे बाइक अस्थिर हो सकती है और स्लिपिंग की संभावना बढ़ जाती है.

4. गति में तेज मोड़ लेना (हार्ड कॉर्नरिंग)

तेज गति पर तीव्र मोड़ लेना टायर के किनारों को तेजी से घिसता है.

हार्ड कॉर्नरिंग से टायर का एक खास हिस्सा लगातार घिसता रहता है, जिससे उनकी सतह असमान हो जाती है और बाइक स्लिप हो सकती है.

5. सड़कों की स्थिति का ध्यान न रखना

खराब, कंक्रीट या असमतल सड़कों पर तेज गति से बाइक चलाने से टायर जल्दी घिस जाते हैं. उबड़-खाबड़ सड़कों पर टायर के तलों पर अधिक दबाव पड़ता है.

ऐसी सड़कों पर धीमी गति से चलें और उबड़-खाबड़ स्थानों पर ध्यान से बाइक चलाएं.