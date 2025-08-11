टायर उधेड़ देती हैं ये 5 गलतियां, बाइक चलाते समय इनसे बचना है जरूरी
Advertisement
trendingNow12876055
Hindi Newsऑटोमोबाइल

टायर उधेड़ देती हैं ये 5 गलतियां, बाइक चलाते समय इनसे बचना है जरूरी

Bike Tips and Tricks: बाइक का तयार अगर तेजी से घिस रहा है तो जरूरी नहीं इसमें किसी तरह की कोई समस्या हो, कई बार राइडर की गलतियों की वजह से भी टायर तेजी से खराब होने लगता है.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टायर उधेड़ देती हैं ये 5 गलतियां, बाइक चलाते समय इनसे बचना है जरूरी

Bike Tips and Tricks: अगर आप बाइक से रोजाना अपने काम पर जाते हैं और कुछ महीने में ही टायर घिस जाते हैं तो ये परेशानी का विषय है, दरअसल इतनी तेजी से टायर का खराब होना समस्या है जिससे आपको बचने की जरूरत है. अगर आप लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं और आगे दिन बाइक के टायर घिस जाते हैं तो आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको बचने की जरूरत है. 

1. टायर का सही प्रेशर न रखना

टायर में बहुत कम या बहुत अधिक हवा होने से टायर असमान रूप से घिसने लगते हैं. कम प्रेशर से टायर किनारों पर और ज्यादा प्रेशर से बीच में घिस सकते हैं.

हमेशा कंपनी द्वारा सुझाए गए टायर प्रेशर का ही पालन करें और नियमित रूप से इसे चेक करते रहें.  

2. ओवरलोडिंग (अधिक वजन लादना)

बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन डालने से टायर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे टायर जल्दी घिस जाते हैं.

ओवरलोडिंग से न केवल टायर घिसते हैं, बल्कि यह बाइक की बैलेंसिंग और हैंडलिंग को भी खराब कर देता है, जिससे स्लिप होने का खतरा बढ़ता है।

3. तेज गति से अचानक ब्रेक लगाना

अक्सर तेज गति पर अचानक ब्रेक लगाने से टायर का घर्षण बढ़ता है और टायर तेजी से घिसते हैं.
तेज ब्रेकिंग से टायर की सतह पर असमान घिसाव आता है, जिससे बाइक अस्थिर हो सकती है और स्लिपिंग की संभावना बढ़ जाती है.

4. गति में तेज मोड़ लेना (हार्ड कॉर्नरिंग)

तेज गति पर तीव्र मोड़ लेना टायर के किनारों को तेजी से घिसता है.
हार्ड कॉर्नरिंग से टायर का एक खास हिस्सा लगातार घिसता रहता है, जिससे उनकी सतह असमान हो जाती है और बाइक स्लिप हो सकती है.

5. सड़कों की स्थिति का ध्यान न रखना

खराब, कंक्रीट या असमतल सड़कों पर तेज गति से बाइक चलाने से टायर जल्दी घिस जाते हैं. उबड़-खाबड़ सड़कों पर टायर के तलों पर अधिक दबाव पड़ता है.
ऐसी सड़कों पर धीमी गति से चलें और उबड़-खाबड़ स्थानों पर ध्यान से बाइक चलाएं.

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tyre damage

Trending news

कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
'INDIA' Alliance Protest LIVE: हिरासत में लिए गए सांसदों को कहां ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान ‌कौन महिला सांसद हुईं बेहोश
#Breaking news
'INDIA' Alliance Protest LIVE: हिरासत में लिए गए सांसदों को कहां ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान ‌कौन महिला सांसद हुईं बेहोश
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
;