कार खुद बताएगी फटने वाला है टायर, आज ही लगवा लें 2 हजार का ये धांसू डिवाइस

Car Safety Gadgets: अगर ये डिवाइस आपकी कार में लग जाए तो आपकी कार का टायर कभी फटेगा नहीं क्योंकि ये पहले ही आपको टायर की सारी डीटेल दे डेटा है.
Car Safety Gadgets: कार के टायरों में हवा कम होने या ज्यादा होने पर होने वाले खतरों से बचने के लिए एक जादुई डिवाइस है, जिसका नाम है TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). यह एक ऐसा धांसू फीचर है, जो पहले सिर्फ महंगी, हाई-एंड कारों में आता था, लेकिन अब यह एक सस्ते आफ्टरमार्केट एक्सेसरी के तौर पर भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत लगभग ₹2000 से ₹4500 तक हो सकती है. यह आपकी कार को एक तरह का 'सिक्स्थ सेंस' देता है.
TPMS क्या है?
TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आपकी गाड़ी के हर टायर के अंदर हवा के दबाव (प्रेशर) को रियल-टाइम (real-time) में मॉनिटर करता है. यह सिस्टम टायर के प्रेशर और तापमान (Temperature) की जानकारी ड्राइवर को एक छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले यूनिट पर दिखाता है, जिसे आप डैशबोर्ड पर लगा सकते हैं.
यह सिस्टम दो प्रकार का होता है
एक्सटर्नल TPMS (External TPMS): इसमें सेंसर टायर के वाल्व कैप पर बाहर से लगा दिए जाते हैं. इन्हें लगाना आसान होता है.
इंटरनल TPMS (Internal TPMS): इसमें सेंसर टायर के अंदर वाल्व के पास फिट किए जाते हैं. यह ज़्यादा सटीक माना जाता है, लेकिन इसके इंस्टॉलेशन के लिए टायर खोलना पड़ता है.
इसके फायदे क्या हैं?
टायर फटने से सुरक्षा: हाईवे पर या तेज रफ्तार में, अगर टायर में हवा अचानक कम या ज्यादा हो जाती है, तो टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है. TPMS तुरंत आपको अलर्ट करता है, जिससे आप समय रहते गाड़ी रोक कर चेक कर सकते हैं और एक बड़े हादसे से बच सकते हैं.
बेहतर माइलेज: जब टायर में हवा सही होती है, तो इंजन को कम जोर लगाना पड़ता है. TPMS यह सुनिश्चित करता है कि आपके टायर हमेशा सही प्रेशर पर रहें, जिससे आपकी कार का माइलेज (ईंधन दक्षता) सुधरता है.
टायर की लंबी लाइफ: अंडर-इन्फ्लेटेड (कम हवा) या ओवर-इन्फ्लेटेड (ज्यादा हवा) टायर असमान रूप से घिसते हैं, जिससे उनकी लाइफ कम हो जाती है. सही प्रेशर से टायरों का घिसाव एक जैसा होता है और उनकी उम्र बढ़ जाती है.
सही ड्राइविंग कंट्रोल: सही प्रेशर वाले टायर सड़क पर बेहतर पकड़ (Grip) प्रदान करते हैं, जिससे गाड़ी की हैंडलिंग और ब्रेकिंग पर आपका कंट्रोल बना रहता है.
तुरंत अलर्ट: अगर टायर में कोई धीमा लीकेज (Slow puncture) भी हो रहा हो, तो यह डिवाइस तुरंत बीप (Beep) या विजुअल वार्निंग (Visual warning) देकर आपको सचेत कर देता है, जिससे टायर पूरी तरह खराब होने से बच जाता है.