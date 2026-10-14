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अब सफर में सिर्फ गाने मत सुनिए, खुद भी गाइए! कार लवर्स के लिए UBON ने लॉन्च किया यह अनोखा पार्टी डिवाइस, कीमत...

लंबी ड्राइव में म्यूजिक सुनने के साथ अब गाने गाने का मजा भी लिया जा सकता है. इसके लिए UBON ने नया पार्टी डिवाइस लॉन्च कर दिया है, जिसमें दो वायरलेस माइक समेत कई फीचर मिलते हैं. आइए जानते हैं कितनी है कीमत.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 14, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 01:29 PM IST
अब सफर में सिर्फ गाने मत सुनिए, खुद भी गाइए! कार लवर्स के लिए UBON ने लॉन्च किया यह अनोखा पार्टी डिवाइस, कीमत...
Image Credit: अब कार का सफर होगा और भी मजेदार!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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