/अब सफर में सिर्फ गाने मत सुनिए, खुद भी गाइए! कार लवर्स के लिए UBON ने लॉन्च किया यह अनोखा पार्टी डिवाइस, कीमत...

अगर आपको लंबी ड्राइव के दौरान गाने सुनना पसंद है, तो UBON का नया डिवाइस आपके काम आ सकता है. कार से लंबी दूरी वाले सफर में अक्सर बोरियत जैसा एहसास होता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए UBON ने खास तैयारी कर ली है. UBON ने कार में गानों का मजा दोगुना करने वाला एक नया डिवाइस लॉन्च कर दिया है. अब कार में गाने सुनने के लिए सिर्फ म्यूजिक सिस्टम ही नहीं, कराओके (Karaoke) का भी इंतजाम किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड UBON ने CH-285 2-in-1 Party Drive FM Car Modulator लॉन्च किया है. जिसकी कीमत 6,290 रुपये है. इसके साथ दो वायरलेस माइक्रोफोन मिलते हैं, जिनसे कार में सफर के दौरान गाने गाए जा सकते हैं. कंपनी ने इसमें 6 वॉयस इफेक्ट, RGB लाइटिंग और फोन कॉलिंग जैसे फीचर भी दिए हैं.
Karaoke का मतलब होता है म्यूजिक के साथ खुद गाना गाना. इसमें गाने की धुन और म्यूजिक बजता है, लेकिन गाने वाले की आवाज नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है. फिर आप माइक लेकर उस गाने के बोल गाते हैं.
UBON CH-285 को कार के FM सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे कम्पैटिबल डिवाइस से वायरलेस तरीके से कनेक्ट करके गाने चलाए जा सकते हैं. इसके साथ मिलने वाले दो माइक इसकी खासियत हैं. आम तौर पर कार में लोग सफर के दौरान गाने सुनते हैं, लेकिन इस डिवाइस से साथ बैठे लोग खुद भी गाने गा सकते हैं. लेकिन, इसका इस्तेमाल कार में बैठे यात्रियों के लिए ही बेहतर है, ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय अपना फोकस सड़क पर ही रखना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है.
माइक में 6 तरह के वॉयस इफेक्ट कंपनी ने दिए गए हैं. इनसे आवाज को बदलकर गाने का अंदाज अलग किया जा सकता है. डिवाइस में RGB लाइट्स भी लगी हैं, जो इस्तेमाल के दौरान कार के अंदर कलर्स लाइट जलती है. UBON ने इसे खास तौर पर रोड ट्रिप, दोस्तों या फैमिली के साथ सफर और हर दिन आने जाने के दौरान बोरियत जैसी समस्या को दूर करने के लिए लॉन्च किया है.
CH-285 में हैंड्स फ्री कॉलिंग का फीचर भी मिलता है. इसकी मदद से फोन कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा दी गई है. चार्जिंग के लिए डिवाइस में दो USB पोर्ट और एक Type-C पोर्ट मौजूद हैं. इन पोर्ट की मदद से कम्पैटिबल डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं. UBON ने इस मॉडल को ब्लैक कलर में अभी लॉन्च किया है. कंपनी इसके साथ एक साल की वारंटी भी दे रही है. UBON CH-285 की कीमत 6,290 रुपये रखी गई है. इसे कंपनी के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर से भी आप खरीद सकते हैं.ॉ