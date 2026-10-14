/अब सफर में सिर्फ गाने मत सुनिए, खुद भी गाइए! कार लवर्स के लिए UBON ने लॉन्च किया यह अनोखा पार्टी डिवाइस, कीमत...

अगर आपको लंबी ड्राइव के दौरान गाने सुनना पसंद है, तो UBON का नया डिवाइस आपके काम आ सकता है. कार से लंबी दूरी वाले सफर में अक्सर बोरियत जैसा एहसास होता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए UBON ने खास तैयारी कर ली है. UBON ने कार में गानों का मजा दोगुना करने वाला एक नया डिवाइस लॉन्च कर दिया है. अब कार में गाने सुनने के लिए सिर्फ म्यूजिक सिस्टम ही नहीं, कराओके (Karaoke) का भी इंतजाम किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड UBON ने CH-285 2-in-1 Party Drive FM Car Modulator लॉन्च किया है. जिसकी कीमत 6,290 रुपये है. इसके साथ दो वायरलेस माइक्रोफोन मिलते हैं, जिनसे कार में सफर के दौरान गाने गाए जा सकते हैं. कंपनी ने इसमें 6 वॉयस इफेक्ट, RGB लाइटिंग और फोन कॉलिंग जैसे फीचर भी दिए हैं.