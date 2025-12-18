Advertisement
trendingNow13045132
Hindi Newsऑटोमोबाइलयूक्रेन ने BMW कार में लगा दिया रॉकेट लॉन्चर, प्रीमियम कार को बनाया तबाही की मशीन

यूक्रेन ने BMW कार में लगा दिया रॉकेट लॉन्चर, प्रीमियम कार को बनाया तबाही की मशीन

Ukraine installed Rocket launcher in car: स्पाई तस्वीरों और रिपोर्ट्स के अनुसार, यह BMW MLRS अपने काम में हैरान करने वाली हद तक प्रभावी दिख रही है. सैन्य उपकरणों की कमी के चलते पैदा हुई इस मजबूरी को यूक्रेनी सेना ने बड़ी बारीकी से अवसर में बदला है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन ने BMW कार में लगा दिया रॉकेट लॉन्चर, प्रीमियम कार को बनाया तबाही की मशीन

Ukraine installed Rocket launcher in car: युद्ध के मैदान में पुराने वाहनों को घातक मशीनों में बदलना वैसे तो 'मैड मैक्स' जैसी फिल्मों या वीडियो गेम्स का हिस्सा लगता है. लेकिन असल जिंदगी में भी टोयोटा हिल्क्स (Toyota Hilux) जैसे मजबूत पिकअप ट्रक्स को अक्सर युद्ध के काम में लेते देखा गया है. इसी कड़ी में एक अनोखा प्रयोग करते हुए यूक्रेनी सेना ने बाखमुत के पास एक पुरानी BMW E38 7-सीरीज सेडान को 'मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम' (MLRS) में बदल दिया है.

स्पाई इमेज से खुलासा 
स्पाई तस्वीरों और रिपोर्ट्स के अनुसार, यह BMW MLRS अपने काम में हैरान करने वाली हद तक प्रभावी दिख रही है. सैन्य उपकरणों की कमी के चलते पैदा हुई इस मजबूरी को यूक्रेनी सेना ने बड़ी बारीकी से अवसर में बदला है. इस लग्जरी सेडान को न केवल रॉकेट दागने के लायक बनाया गया है, बल्कि इसे युद्ध क्षेत्र के अनुसार खास तौर पर मॉडिफाई भी किया गया है.

इस कार के बाहरी हिस्से पर ग्रे-ग्रीन रंग का 'कैमफ्लाज' पेंट किया गया है, ताकि यह झाड़ियों और आसपास के वातावरण में आसानी से छिप सके. इसके डिजाइन में खास बात यह है कि रॉकेट ट्यूब्स को कार की छत पर क्षैतिज (Horizontal) तरीके से लगाया गया है. यह व्यवस्था कार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से ले जाने में मदद करती है, जिससे अचानक हमला करने का तत्व (Element of surprise) बना रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जब यह वाहन अपने टारगेट वाले स्थान पर पहुचता है, तो रॉकेट लॉन्चर के फ्रेम से स्टेबिलिटी के लिए पैर बाहर निकाले जाते हैं. इसके बाद सेडान को स्थिर करके रॉकेट लॉन्चर को निशाना साधने के लिए उपर की ओर घुमाया जाता है. यह सेटअप भारी सैन्य हथियारों की तुलना में बहुत हल्का है, जो इसे मजबूती और कवच (Armour) के बजाय गति और सटीकता प्रदान करता है.

पिकअप ट्रक पर लगा देते हैं रॉकेट लॉन्चर 
यूक्रेन में इस तरह के जुगाड़ू हथियार कोई नई बात नहीं हैं. इससे पहले भी सेना ने पिकअप ट्रक्स और हल्की गाड़ियों पर लॉन्च ट्यूब लगाकर इन्फैंट्री यूनिट्स को कम दूरी की गोलाबारी में सहायता दी है. यूक्रेन की 114वीं टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड भारी तोपों पर निर्भर रहने के बजाय इन संशोधित नागरिक वाहनों का उपयोग कर रही है, जो दुश्मन पर रॉकेट दागकर रूसी ड्रोनों और जवाबी हमलों से पहले ही वहां से गायब हो जाते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि ऐसी परिस्थितियों के लिए Rezvani Tank या Toyota Hilux जैसे वाहन आदर्श विकल्प होते, लेकिन संसाधनों की कमी ने इंजीनियरों को BMW जैसी लग्जरी कार को भी युद्ध मशीन बनाने पर मजबूर कर दिया. यह नवाचार दिखाता है कि कैसे आधुनिक युद्ध में इंजीनियरिंग कौशल और उपलब्ध संसाधनों का सही तालमेल युद्ध की दिशा बदल सकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

BMW 7-Series

Trending news

'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
ram v sutar
माउंटेन मैन दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, पत्‍थरों में जान फूंकने राम सुतार की कहानी
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा