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Hindi Newsऑटोमोबाइलचिलचिलाती धूप में कार को तुरंत ठंडा करने का सीक्रेट फॉर्मूला, बस दबाना होगा AC के पास वाला यह मैजिक बटन

चिलचिलाती धूप में कार को तुरंत ठंडा करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला', बस दबाना होगा AC के पास वाला यह मैजिक बटन

कार के एसी पैनल पर मौजूद 'रीसर्क्युलेशन बटन' के सही इस्तेमाल से तपती गर्मी में कार का केबिन बेहद तेजी से ठंडा हो जाता है. इस अनदेखे बटन को चालू रखने से कार के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है, जिससे न सिर्फ केबिन में बेहतर कूलिंग मिलती है बल्कि पेट्रोल-डीजल की भी भारी बचत होती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 28, 2026, 07:10 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग कार का AC रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डैशबोर्ड पर मौजूद एक छोटे से बटन पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है. इस बटन पर एक कार के अंदर घूमते हुए तीर का निशान बना होता है. कई लोग इसे बिना समझे दबा देते हैं, जबकि कुछ लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते. लेकिन यही छोटा सा बटन आपकी कार को जल्दी ठंडा करने, AC पर दबाव कम करने और यहां तक कि फ्यूल बचाने में भी मदद कर सकता है.

क्या होता है यह खास बटन?

कार में मौजूद इस बटन को “Air Recirculation Button” कहा जाता हैc जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, आपकी कार बाहर की गर्म हवा को अंदर लेना बंद कर देती है. इसके बजाय AC सिस्टम केबिन के अंदर मौजूद हवा को बार-बार ठंडा करके उसी को घुमाता रहता है.

यानि बाहर से आने वाली गर्म हवा बंद हो जाती है और AC को पहले से थोड़ी ठंडी हवा को दोबारा ठंडा करना पड़ता है. यही वजह है कि कार का केबिन तेजी से ठंडा होने लगता है.

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कैसे जल्दी ठंडी होती है कार?

बहुत से लोगों को लगता है कि कार का AC ठंडी हवा “बनाता” है, जबकि असल में AC हवा से गर्मी को हटाने का काम करता है. सामान्य मोड में AC बाहर की गर्म हवा को लगातार ठंडा करता रहता है. मान लीजिए बाहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है. ऐसे में AC को हर बार 35 डिग्री वाली गर्म हवा को ठंडा करना पड़ता है. लेकिन जब आप Recirculation Mode ऑन कर देते हैं, तो कुछ मिनट बाद केबिन का तापमान लगभग 25 डिग्री तक पहुंच जाता है. अब AC को 35 डिग्री की हवा की जगह 25 डिग्री वाली हवा को ही और ठंडा करना पड़ता है.

इससे AC को कम मेहनत करनी पड़ती है और गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है. यही कारण है कि गर्मियों में यह मोड काफी उपयोगी माना जाता है.

फ्यूल बचाने में भी करता है मदद

कार का AC कंप्रेसर इंजन की ताकत से चलता है. जब AC ज्यादा मेहनत करता है, तो इंजन पर दबाव बढ़ता है और फ्यूल की खपत भी ज्यादा होती है. अगर AC लगातार बाहर की बहुत गर्म हवा को ठंडा करता रहेगा, तो कंप्रेसर पर लगातार लोड बना रहेगा. लेकिन Recirculation Mode में केबिन की हवा धीरे-धीरे ठंडी होती जाती है. इससे AC सिस्टम पर दबाव कम पड़ता है. आधुनिक कारों में लगे स्मार्ट कंप्रेसर तापमान कम होने पर खुद ही कम मेहनत करने लगते हैं. इसका फायदा यह होता है कि कार कम फ्यूल खर्च करती है और फिर भी बेहतर कूलिंग देती है.

कब इस्तेमाल करना चाहिए यह मोड?

यह फीचर खासतौर पर तब सबसे ज्यादा काम आता है, जब आपकी कार धूप में काफी देर पार्क रही हो और अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो. ऐसे समय Recirculation Mode ऑन करने से कार तेजी से ठंडी हो सकती है. इसके अलावा भारी ट्रैफिक या प्रदूषण वाले इलाकों में भी यह फीचर काफी फायदेमंद है. यह बाहर की धूल, धुआं और प्रदूषित हवा को केबिन में आने से रोकता है.

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस मोड को बहुत लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर कार में कई लोग बैठे हों और काफी देर तक ताजी हवा अंदर न आए, तो केबिन की हवा भारी या बासी महसूस हो सकती है. धीरे-धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ सकता है.

एक्सपर्ट्स की क्या है सलाह?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मी में तेजी से कूलिंग पाने और ट्रैफिक के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए Recirculation Mode का इस्तेमाल करना चाहिए. लेकिन बीच-बीच में इसे बंद करके बाहर की ताजी हवा को भी अंदर आने देना जरूरी है.

अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो आपकी कार का यह छोटा सा बटन गर्मियों में सफर को ज्यादा आरामदायक बना सकता है और फ्यूल की बचत भी कर सकता है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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Car ACair recirculation buttoncar cooling tricks

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