Advertisement
trendingNow13016926
Hindi Newsऑटोमोबाइल

$300000 की उड़ने वाली कार! Alef ने बना दिया है असली पुष्पक विमान; सिलिकॉन वैली में शुरू हुई टेस्टिंग

Flying Car Alef Model Zero: दुनिया की पहली उड़ने वाली कार Alef Model Zero अब सिलिकॉन वैली के दो बड़े एयरपोर्ट पर टेस्ट ऑपरेशन शुरू करने जा रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

$300000 की उड़ने वाली कार! Alef ने बना दिया है असली पुष्पक विमान; सिलिकॉन वैली में शुरू हुई टेस्टिंग

Flying Car Alef Model Zero: दुनिया का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी Alef Aeronautics अपनी उड़ने वाली कार को असली रनवे पर टेस्ट कर रही है. कंपनी ने सिलिकॉन वैली के दो एयरपोर्ट, हॉलिस्टर और हाफ मून बे के साथ आधिकारिक समझौता कर लिया है. यानी अब यह उड़ने वाली कार दूसरे असली विमानों के साथ ऑपरेशन में दिखाई देगी.

  1. दुनिया का पहला उड़ने वाला असली कार!

एक कार, दो काम
Alef पिछले कई सालों से एक ऐसी गाड़ी बनाने पर काम कर रही है जो जमीन पर चले और सीधा ऊपर उठकर हवा में उड़ सके. इसका पहला मॉडल Model Zero Ultralight है, जिसे बिना किसी बड़े सरकारी लाइसेंस के उड़ाया जा सकता है क्योंकि इसे अल्ट्रालाइट वाहन की श्रेणी में रखा गया है. इसका मतलब है कि ये भीड़भाड़ वाले शहरों के ऊपर उड़ान नहीं कर सकता है और रात को इसे चलाना बैन है साथ ही ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है.

कार की खासियत
Alef की उड़ने वाली कार की खासियत की बात करें तो ये 100% इलेक्ट्रिक है. साथ ही इस कार की रेंज की बात करें तो इसकी ड्राइविंग रेंज 200 मील है, और इसे अगर हवा में उड़ाते हैं तो इसकी फ्लाइट रेंज कम होकर 110 मील हो जाती है. कंपनी का दावा है कि इस कार की ऊर्जा की खपत Tesla से भी कम है. 2022 में इसके प्रोटोटाइप का वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें कार दूसरी गाड़ी के ऊपर से छलांग लगाती हुई दिखाई देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी के पास कार के टेस्टिंग के पहले ही 3,300 से ज्यादा प्री-ऑर्डर आ चुके हैं. जो बड़ी बात है, साथ ही इस कार के कीमत की बात करें तो करीब $300,000 (लगभग 2.5 करोड़) हो सकती है. लोग सिर्फ 150 डॉलर देकर बुक कर सकते हैं और 1,500 डॉलर देकर प्रायोरिटी सूची में शामिल हो सकते हैं. अगर ये टेस्ट सफल होते हैं, तो सिलिकॉन वैली के ये एयरपोर्ट आने वाले समय में उड़ने वाली कारों का नया केंद्र बन सकते हैं.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

model zero

Trending news

लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी