$300000 की उड़ने वाली कार! Alef ने बना दिया है असली पुष्पक विमान; सिलिकॉन वैली में शुरू हुई टेस्टिंग

Flying Car Alef Model Zero: दुनिया का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की कंपनी Alef Aeronautics अपनी उड़ने वाली कार को असली रनवे पर टेस्ट कर रही है. कंपनी ने सिलिकॉन वैली के दो एयरपोर्ट, हॉलिस्टर और हाफ मून बे के साथ आधिकारिक समझौता कर लिया है. यानी अब यह उड़ने वाली कार दूसरे असली विमानों के साथ ऑपरेशन में दिखाई देगी.

दुनिया का पहला उड़ने वाला असली कार!

एक कार, दो काम

Alef पिछले कई सालों से एक ऐसी गाड़ी बनाने पर काम कर रही है जो जमीन पर चले और सीधा ऊपर उठकर हवा में उड़ सके. इसका पहला मॉडल Model Zero Ultralight है, जिसे बिना किसी बड़े सरकारी लाइसेंस के उड़ाया जा सकता है क्योंकि इसे अल्ट्रालाइट वाहन की श्रेणी में रखा गया है. इसका मतलब है कि ये भीड़भाड़ वाले शहरों के ऊपर उड़ान नहीं कर सकता है और रात को इसे चलाना बैन है साथ ही ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है.

कार की खासियत

Alef की उड़ने वाली कार की खासियत की बात करें तो ये 100% इलेक्ट्रिक है. साथ ही इस कार की रेंज की बात करें तो इसकी ड्राइविंग रेंज 200 मील है, और इसे अगर हवा में उड़ाते हैं तो इसकी फ्लाइट रेंज कम होकर 110 मील हो जाती है. कंपनी का दावा है कि इस कार की ऊर्जा की खपत Tesla से भी कम है. 2022 में इसके प्रोटोटाइप का वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें कार दूसरी गाड़ी के ऊपर से छलांग लगाती हुई दिखाई देती है.

कंपनी के पास कार के टेस्टिंग के पहले ही 3,300 से ज्यादा प्री-ऑर्डर आ चुके हैं. जो बड़ी बात है, साथ ही इस कार के कीमत की बात करें तो करीब $300,000 (लगभग 2.5 करोड़) हो सकती है. लोग सिर्फ 150 डॉलर देकर बुक कर सकते हैं और 1,500 डॉलर देकर प्रायोरिटी सूची में शामिल हो सकते हैं. अगर ये टेस्ट सफल होते हैं, तो सिलिकॉन वैली के ये एयरपोर्ट आने वाले समय में उड़ने वाली कारों का नया केंद्र बन सकते हैं.