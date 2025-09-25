महज 24 घंटे में Ultraviolette X-47 को मिली 3,000 से ज्यादा बुकिंग, बढ़ाया गया इन्ट्रोडक्टरी ऑफर

Ultraviolette X-47: अल्ट्रावॉयलेट की नई इलेक्ट्रिक बाइक, X-47 क्रॉसओवर, ने भारतीय बाजार में शानदार शुरुआत की है. लॉन्च होने के 24 घंटों के भीतर ही इसे 3,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गईं. इतनी जबरदस्त डिमांड को देखते हुए, कंपनी ने अपने इन्ट्रोडक्टरी ऑफर को पहले 1,000 ग्राहकों से बढ़ाकर 5,000 ग्राहकों तक कर दिया है. इससे और भी ज्यादा लोगों को इस नई बाइक का फायदा मिल सकेगा.

किन खासियतों से है लैस

X-47 में 10.7 kWh की बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 323 किलोमीटर की IDC रेंज देती है. इसमें 40 hp की पावर और 610 Nm का टॉर्क है, जिससे यह सिर्फ 8.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 145 किमी/घंटा है.

यह बाइक कई आधुनिक फीचर्स से लैस है, जिसमें UV Hypersense नामक ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) तकनीक भी शामिल है. यह तकनीक रडार पर आधारित है और इसमें रियर कोलिशन वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट, और ओवरटेक अलर्ट जैसे फीचर्स हैं. इसके अलावा, इसमें डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है. X-47 की शुरुआती कीमत ₹2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो बाद में बढ़कर ₹2.74 लाख हो जाएगी.