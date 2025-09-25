महज 24 घंटे में Ultraviolette X-47 को मिली 3,000 से ज्यादा बुकिंग, बढ़ाया गया इन्ट्रोडक्टरी ऑफर
महज 24 घंटे में Ultraviolette X-47 को मिली 3,000 से ज्यादा बुकिंग, बढ़ाया गया इन्ट्रोडक्टरी ऑफर

Ultraviolette X-47: X-47 में 10.7 kWh की बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 323 किलोमीटर की IDC रेंज देती है. इसमें 40 hp की पावर और 610 Nm का टॉर्क है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:30 AM IST
महज 24 घंटे में Ultraviolette X-47 को मिली 3,000 से ज्यादा बुकिंग, बढ़ाया गया इन्ट्रोडक्टरी ऑफर

Ultraviolette X-47: अल्ट्रावॉयलेट की नई इलेक्ट्रिक बाइक, X-47 क्रॉसओवर, ने भारतीय बाजार में शानदार शुरुआत की है. लॉन्च होने के 24 घंटों के भीतर ही इसे 3,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गईं. इतनी जबरदस्त डिमांड को देखते हुए, कंपनी ने अपने इन्ट्रोडक्टरी ऑफर को पहले 1,000 ग्राहकों से बढ़ाकर 5,000 ग्राहकों तक कर दिया है. इससे और भी ज्यादा लोगों को इस नई बाइक का फायदा मिल सकेगा.

यह भी पढ़ें: सर्दियां शुरू होने से पहले कार में करवा लें ये काम, पूरे सीजन मिलेगा दनादन माइलेज

किन खासियतों से है लैस 

X-47 में 10.7 kWh की बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 323 किलोमीटर की IDC रेंज देती है. इसमें 40 hp की पावर और 610 Nm का टॉर्क है, जिससे यह सिर्फ 8.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 145 किमी/घंटा है.

यह भी पढ़ें: Maruti Dzire Vs Honda Amaze: कौन सी एंट्री लेवल सेडान आपके लिए रहेगी बेस्ट?

यह बाइक कई आधुनिक फीचर्स से लैस है, जिसमें UV Hypersense नामक ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) तकनीक भी शामिल है. यह तकनीक रडार पर आधारित है और इसमें रियर कोलिशन वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट, और ओवरटेक अलर्ट जैसे फीचर्स हैं. इसके अलावा, इसमें डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है. X-47 की शुरुआती कीमत ₹2.49 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो बाद में बढ़कर ₹2.74 लाख हो जाएगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

