Ultraviolette X47 Crossover भारत में लॉन्च, फुल चार्ज में 323 km की रेंज का दावा
Ultraviolette X47 Crossover भारत में लॉन्च, फुल चार्ज में 323 km की रेंज का दावा

Ultraviolette X47 Crossover: अल्ट्रावायलेट एक्स47 क्रॉसओवर में कंपनी ने रडार तकनीक सपोर्टेड ADAS फीचर्स ऑफर किया है जो इस सेगमेंट में पहली बार हो रहा है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:45 AM IST
Ultraviolette X47 Crossover भारत में लॉन्च, फुल चार्ज में 323 km की रेंज का दावा

Ultraviolette X47 Crossover: भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में Ultraviolette ने अपना नया मॉडल X47 Crossover लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया है, जो बाद में बढ़कर 2.74 लाख रुपये हो जाएगी. इसकी डिलीवरी 25 अक्टूबर से शुरू होगी.

दिखने में कैसी है बाइक?

पहली नजर में यह बाइक एक एडवेंचर टूरर लगती है. फ्रंट हेडलाइट का डिजाइन कंपनी की F77 से लिया गया है. इसमें सिंगल-पीस सीट, कास्ट एल्यूमिनियम बॉडी और विंडस्क्रीन दी गई है. ऑफ-रोडिंग के लिए बाइक में हाई हैंडलबार, नकल गार्ड्स और एक्सेसरीज जैसे पैनियर्स, ऑक्सिलरी लाइट्स का ऑप्शन मिलता है. साथ ही, कंपनी ने इसका खास Desert Wing Edition भी पेश किया है.

फीचर्स में क्या खास है?

इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है ADAS टेक्नोलॉजी (UV Hypersense), जो इस सेगमेंट में पहली बार दी गई है. यह रियर कोलिजन वॉर्निंग, लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक अलर्ट जैसी सुविधाएं देती है. इसके अलावा, बाइक में ड्यूल-चैनल ABS, चार-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 9-लेवल रिजन, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टो अलर्ट जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

परफॉर्मेंस कैसी है?

X47 में 10.7 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार चार्ज होने पर 323 किमी की रेंज देता है. यह बाइक 40 hp पावर और 610 Nm टॉर्क जनरेट करती है. 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ने में इसे 8.1 सेकंड लगते हैं और इसकी टॉप स्पीड 145 किमी/घंटा है. बैटरी को 1.6 kW ऑनबोर्ड चार्जर से चार्ज किया जा सकता है.

