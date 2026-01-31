Union Budget 2026-27: ऑटो सेक्टर में होने वाले हैं बड़े बदलाव! जानें बजट से क्या हैं उम्मीदें

Advertisement
Union Budget 2026-27: ऑटो सेक्टर में होने वाले हैं बड़े बदलाव! जानें बजट से क्या हैं उम्मीदें



Union Budget 2026-27: स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन और ऑडी इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों का मानना है कि घरेलू मैनूफैक्चरिंग के लिए निरंतर सरकारी समर्थन और सड़क बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन बढ़ाना इस बजट की प्राथमिकता होनी चाहिए. विशेषज्ञों ने सीमा शुल्क सुधारों के अगले चरण और हाई-स्पीड चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:19 AM IST


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं. पिछला वित्तीय वर्ष कारों पर अपडेटेड जीएसटी रेट्स और यूके तथा यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के कारण पॉजिटिव रहा है. अब इंडस्ट्री जगत की नजरें मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, करों के फैक्चुअल और ईवी (EV) ईकोसिस्टम को मजबूत करने वाले नीतिगत सुधारों पर टिकी हैं.

ईवी प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन और ऑडी इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों का मानना है कि घरेलू मैनूफैक्चरिंग के लिए निरंतर सरकारी समर्थन और सड़क बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन बढ़ाना इस बजट की प्राथमिकता होनी चाहिए. विशेषज्ञों ने सीमा शुल्क सुधारों के अगले चरण और हाई-स्पीड चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया है, जो भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने और व्यापार दक्षता में सुधार के लिए समय की मांग है.

ईवी कंपोनेन्टस पर ड्यूटी में कटौती 
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर और वोल्वो कार इंडिया के नेतृत्व ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने के लिए ईवी कंपोनेन्टस (components) पर लगने वाले शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग की है. 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' में सुधार से न केवल घरेलू मैनूफैक्चरिंग मजबूत होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी. इसके अतिरिक्त, वैश्विक निर्माताओं को भारत में निवेश के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है.

जीएसटी कटौती और पीएलआई योजना का विस्तार
ईवाई (EY) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ईवी मरम्मत और पुर्जों पर वर्तमान 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करने पर विचार किया जा सकता है. इसके साथ ही, प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें बैटरी-रीसाइक्लिंग तकनीक और ईवी चार्जिंग उपकरणों को शामिल किए जाने की उम्मीद है. ये कदम छोटे घटक निर्माताओं को राहत प्रदान करेंगे और ईवी अपनाने की लागत को उपभोक्ताओं के लिए कम करेंगे.

डिजिटल कनेक्टिविटी
बजट में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए एक 'यूनिफाइड सुपर ऐप' पर अपडेट मिलने की संभावना है. यह ऐप रीयल-टाइम स्लॉट बुकिंग, डिजिटल भुगतान एकीकरण, चार्जर की उपलब्धता की स्थिति और राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचे की तैनाती पर नज़र रखने जैसे उन्नत फीचर्स प्रदान करेगा. यह डिजिटल पहल भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी.

जीप इंडिया की 'स्ट्रेटेजिक प्लान 2.0'
एक तरफ जहाँ बजट की तैयारी चल रही है, वहीं जीप इंडिया ने अपनी '2.0 रणनीति' के साथ भविष्य का रोडमैप तैयार कर लिया है. कंपनी 2027 में भारत में एक बिल्कुल नई एसयूवी (SUV) लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो पांच वर्षों में उनका पहला नया मॉडल होगा. इसके साथ ही, जीप ने अपने वर्तमान लाइन-अप के लिए विशेष संस्करण लॉन्च करने और ग्राहक अनुभव को प्रीमियम बनाने का लक्ष्य रखा है.

लोकलाइजेशन और निर्यात का नया लक्ष्य
जीप की इस नई रणनीति का एक मुख्य स्तंभ 'लोकलाइजेशन' को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक ले जाना है ताकि लागत को नियंत्रित किया जा सके. रंजनगांव स्थित संयंत्र न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इसे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए निर्यात केंद्र (Export Hub) के रूप में विकसित किया जाएगा. यह कदम भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल मैनूफैक्चरिंग मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सहायक होगा.

Union Budget 2026-27

