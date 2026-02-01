Auto Industry Union Budget 2026: ऑटो इंडस्ट्री को मिल सकती है बड़ी राहत, कुछ देर में होगा खुलासा

Advertisement
Auto Industry Union Budget 2026: कार और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों की सरकार से सबसे बड़ी मांग यह है कि बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाया जाए. बेहतर सड़कें और आधुनिक लॉजिस्टिक्स सिस्टम न केवल यात्रा को आसान बनाते हैं,

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:22 AM IST
Auto Industry Union Budget 2026: केंद्र सरकार आज आम बजट पेश करने जा रही है, जिसे लेकर देश के सभी प्रमुख इंडस्ट्रीज ने इस पर नजरें गड़ा ली हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं. कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन, टायर और हेलमेट बनाने वाली कंपनियां इस बजट से काफी उम्मीद लगाकर बैठी हैं क्योंकि इस बजट से इंडस्ट्रीज को रफ्तार मिल सकती है. चलिए जानते हैं कि ऑटो इंडस्ट्रीज को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं. 

1. बेहतर सड़कें और बुनियादी ढांचा
कार और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों की सरकार से सबसे बड़ी मांग यह है कि बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर निवेश बढ़ाया जाए. बेहतर सड़कें और आधुनिक लॉजिस्टिक्स सिस्टम न केवल यात्रा को आसान बनाते हैं, बल्कि इससे व्यापार की लागत भी कम होती है. सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक पैसा खर्च करती है, तो इससे वाहनों की मांग और बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है.

2. इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए प्रोत्साहन
इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि सरकार उपभोक्ताओं के लिए आसान नीतियां और ज्यादा सब्सिडी दे. इसके साथ ही ईवी के पुर्जों पर आयात शुल्क (Import Duty) कम करने की मांग की जा रही है ताकि भारत में ही इनका निर्माण सस्ता हो सके. इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम आदमी की जेब के अनुकूल हो सकेंगी.

3. चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार
ईवी सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग स्टेशनों की कमी है. बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार 'पीएम ई-ड्राइव' जैसी योजनाओं के जरिए फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर बनाने के लिए निवेश करेगी. शहरों और हाईवे पर चार्जिंग की मजबूत सुविधा होने से लोग बेझिझक इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पाएंगे और 2030 तक के पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करना आसान होगा.

4. सड़क सुरक्षा और हेलमेट उद्योग
हेलमेट निर्माता चाहते हैं कि बजट में सड़क सुरक्षा और घरेलू निर्माण पर खास ध्यान दिया जाए. कंपनियां चाहती हैं कि सरकार स्किल डेवलपमेंट और स्थानीय स्तर पर हेलमेट बनाने वाली इकाइयों को समर्थन दे. इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी बन सकेगा.

5. टायर इंडस्ट्री और व्यापार में आसानी
टायर उद्योग सरकार से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार को सरल बनाने वाले फैसलों की उम्मीद कर रहा है. फास्ट प्रोसेस और बेहतर लॉजिस्टिक्स से उत्पादन की लागत कम होगी. साथ ही, ग्रामीण आय बढ़ाने वाली नीतियों से छोटे शहरों और गांवों में गाड़ियों की मांग बनी रहेगी, जिससे टायर और पूरे ऑटो सेक्टर को लंबे समय तक फायदा मिलेगा.

 
