Union Budget 2026-27: कार कंपनियों को बजट से क्या है उम्मीद? जानें कौन से हो सकते हैं बदलाव

Union Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 1 फरवरी को नया बजट पेश करेंगी. इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर की मुख्य चिंता इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की गिरती बिक्री और बजट कारों के बीच बढ़ता मुकाबला है. कंपनियों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स के नियमों में कुछ ऐसे बदलाव करेगी जिससे गाड़ियां खरीदना और उन्हें चलाना सस्ता हो सके. अगर आम आदमी के लिए कार या बाइक रखना बजट में होगा, तभी बाजार में गाड़ियों की मांग बढ़ेगी.
चार्जिंग की सुविधा और टैक्स में राहत
वोल्वो कार इंडिया के एमडी ज्योति मल्होत्रा का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के बाजार को बढ़ाने के लिए उन पर लगने वाले टैक्स को कम करना बहुत जरूरी है. उनका मानना है कि अगर सरकार देश भर में चार्जिंग स्टेशन बनाने पर ध्यान दे और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दे, तो इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि विदेशी कंपनियां भी भारत में पैसा निवेश करेंगी.
भारत में ही गाड़ियां बनाने पर जोर
स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन के सीईओ पीयूष अरोड़ा ने मांग की है कि ईवी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर टैक्स की विसंगतियों (Inverted Duty) को सुधारा जाए. उनका कहना है कि अगर टैक्स ढांचा सही होगा, तो भारत में गाड़ियां बनाना आसान होगा और हम दुनिया के अन्य देशों से मुकाबला कर पाएंगे. साथ ही, अगर आम आदमी की कमाई बढ़ेगी, तो कारों की डिमांड अपने आप बनी रहेगी.
ग्राहकों को फायदा और स्वदेशी पुर्जे
JSW MG मोटर के एमडी अनुराग मेहरोत्रा का मानना है कि सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे ग्राहकों को सीधे फायदा मिले और वे इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों. उन्होंने ईवी के पुर्जों पर ड्यूटी कम करने और उन्हें भारत में ही बनाने (Localization) पर जोर दिया है. इससे गाड़ियों की कीमतें कम होंगी और भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बड़ा केंद्र बन सकेगा.
भविष्य की राह और पुरानी योजनाओं की निरंतरता
पिछले साल सरकार ने बैटरी बनाने के सामान पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी, जिससे काफी मदद मिली. अब एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि इन फायदों को आगे भी जारी रखा जाए. ऑटो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि 2026 का बजट न केवल पुराने सुधारों को आगे बढ़ाएगा, बल्कि बेहतर सड़कें और टैक्स में छूट देकर कार खरीदने वालों और कंपनियों, दोनों के चेहरे पर खुशी लाएगा.