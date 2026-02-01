Budget 2026 Announcement: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बड़ी राहत, क्लेम के ब्याज पर नहीं देना होगा कोई टैक्स

Advertisement
Budget 2026 Announcement: इस घोषणा के साथ ही सरकार ने एक और बड़ी बाधा को दूर कर दिया है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के ब्याज भुगतान पर अब कोई TDS (Tax Deducted at Source) नहीं काटा जाएगा.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:55 PM IST
Budget 2026 Announcement: केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सड़क दुर्घटना का शिकार हुए लोगों और उनके परिवारों के लिए एक अत्यंत संवेदनशील घोषणा की है. सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल' (MACT) द्वारा किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह से आयकर (Income Tax) से मुक्त होगा. इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों की आर्थिक मदद करना है जो सड़क हादसों के कारण पहले ही मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेल चुके हैं.

TDS का झंझट खत्म, अब मिलेगा पूरा पैसा

इस घोषणा के साथ ही सरकार ने एक और बड़ी बाधा को दूर कर दिया है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के ब्याज भुगतान पर अब कोई TDS (Tax Deducted at Source) नहीं काटा जाएगा. वर्तमान व्यवस्था में, क्लेम की राशि मिलने में देरी होने पर ट्रिब्यूनल उस पर ब्याज भी देता है, लेकिन इस ब्याज पर बैंक या बीमा कंपनी द्वारा टीडीएस काट लिया जाता था. अब टीडीएस खत्म होने से दुर्घटना पीड़ित को मिलने वाली पूरी राशि सीधे उसके हाथ में आएगी, जिससे कानूनी और टैक्स संबंधी जटिलताएं खत्म होंगी.

मुआवजे की मूल भावना को मजबूती
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम का उद्देश्य पीड़ित को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना या उसके परिवार को सहारा देना होता है. यह कोई 'आय' नहीं बल्कि एक 'क्षतिपूर्ति' है. अब तक ब्याज पर टैक्स लगने के कारण पीड़ित को मिलने वाली वास्तविक सहायता राशि कम हो जाती थी. सरकार के इस नए प्रस्ताव से यह सुनिश्चित होगा कि कोर्ट द्वारा तय की गई मदद का एक-एक पैसा बिना किसी कटौती के पीड़ित तक पहुंचे.

आम आदमी पर असर
यह फैसला विशेष रूप से उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित होगा जिनके कमाने वाले सदस्य का एक्सीडेंट हो गया है. अक्सर मोटर एक्सीडेंट के मामले कोर्ट में सालो चलते हैं, जिससे ब्याज की एक बड़ी रकम जमा हो जाती है. इस ब्याज को टैक्स फ्री करके सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह सड़क सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रही है. यह कदम न केवल टैक्स की बोझ को कम करेगा, बल्कि न्याय मिलने की खुशी को भी बढ़ाएगा.

Vineet Singh

budget 2026

