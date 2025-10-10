Uno Minda Perfomaxx 20W-40 इंजन ऑयल आपकी बाइक के लिए कैसा है?

Uno Minda Perfomaxx 20W-40: बाइक के इंजन के लिए इंजन ऑयल ही सबसे जरूरी खुराक होती है, ऐसे में अगर इंजन ऑयल अच्छी कंपनी का ना हो तो ये, इंजन के प्रदर्शन को कम कर सकता है. Uno Minda भारत में ऑटो कंपोनेंट्स का एक ब्रांड है और हमनें हाल ही में अपनी 150cc बाइक के लिए Perfomaxx 20W-40 मिनरल इंजन ऑयल (LO-2002SL, 1L) मँगवाया है और इसे इस्तेमाल करके देखा है. इसे इस्तेमाल करने के तकरीबन दो-तीन हफ्तों बाद अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ये आपकी बाइक के लिए कैसा रहने वाला है. तो चलिए जानते हैं इस इंजन ऑयल के बारे में सब कुछ.

इंजन की आवाज़ और स्मूथनेस

सबसे पहली चीज़ जो मैंने महसूस की, वह थी इंजन की आवाज़ में कमी, पहले मेरी बाइक सुबह स्टार्ट होते समय थोड़ी आवाज करती थी, लेकिन इस ऑयल को डालने के बाद स्टार्टिंग स्मूथ हो गई है. धीमी स्पीड पर ट्रैफिक में होता बाइक चलाने के दौरान इंजन की आवाज़ काफी शांत रहती है. 20W−40 ग्रेड होने के कारण, यह तेल गर्म मौसम और सामान्य सर्दी दोनों के लिए बेहतरीन हो सकता है. गियर शिफ्टिंग भी अब पहले से कुछ हद तक स्मूद हुई है, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है.

माइलेज और परफॉर्मेंस

ये एक मिनरल ऑयल है, इससे मैंने रेसिंग-ग्रेड परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करने के बाद परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होती है. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बाइक रॉकेट बन गई है लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करने के बाद फर्क साफ पता चलता है और परफॉर्मेंस में 10 से 20 प्रतिशत का फर्क साफ देखा जा सकता है. पिकअप में कोई खास सुधार नहीं दिखा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि लंबी राइड के दौरान भी इंजन ओवरहीट नहीं होता. आमतौर पर बाइक लॉंग राइड के बाद ओवरहीट हो जाती है लेकिन इस ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद बाइक में घिसाव कम होता है और ओवरहीट होने की महक भी नहीं आती है जो जलने जैसी होती है.

किसके लिए है यह तेल?

Uno Minda Perfomaxx 20W−40 उन बाइक ओनर्स के लिए एक असरदार और किफायती ऑप्शन अपनी 100cc से 150cc की बाइक्स के लिए चाहते हैं जिसे वो हर रोज 10 से 50 किलोमीटर चलाते हैं. इतना ही नहीं ये इंजन ऑयल ऐसे बाइक राइडर्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो हाई-RPM पर बाइक चलाना पसंद करता है, बल्कि यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो नियमित मेंटेनेंस और भरोसेमंद इंजन लाइफ चाहते हैं.