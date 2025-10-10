Advertisement
trendingNow12956264
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Uno Minda Perfomaxx 20W-40 इंजन ऑयल आपकी बाइक के लिए कैसा है?

Uno Minda Perfomaxx 20W-40: अगर आप बाइक के इंजन को हमेशा अच्छी कंडीशन में रखना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छे इंजन ऑयल का इस्तेमाल बेहद जरूरी है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Uno Minda Perfomaxx 20W-40 इंजन ऑयल आपकी बाइक के लिए कैसा है?

Uno Minda Perfomaxx 20W-40: बाइक के इंजन के लिए इंजन ऑयल ही सबसे जरूरी खुराक होती है, ऐसे में अगर इंजन ऑयल अच्छी कंपनी का ना हो तो ये, इंजन के प्रदर्शन को कम कर सकता है. Uno Minda भारत में ऑटो कंपोनेंट्स का एक ब्रांड है और हमनें हाल ही में अपनी 150cc बाइक के लिए Perfomaxx 20W-40 मिनरल इंजन ऑयल (LO-2002SL, 1L) मँगवाया है और इसे इस्तेमाल करके देखा है. इसे इस्तेमाल करने के तकरीबन दो-तीन हफ्तों बाद अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ये आपकी बाइक के लिए कैसा रहने वाला है. तो चलिए जानते हैं इस इंजन ऑयल के बारे में सब कुछ. 

इंजन की आवाज़ और स्मूथनेस

सबसे पहली चीज़ जो मैंने महसूस की, वह थी इंजन की आवाज़ में कमी, पहले मेरी बाइक सुबह स्टार्ट होते समय थोड़ी आवाज करती थी, लेकिन इस ऑयल को डालने के बाद स्टार्टिंग स्मूथ हो गई है. धीमी स्पीड पर ट्रैफिक में होता बाइक चलाने के दौरान इंजन की आवाज़ काफी शांत रहती है. 20W−40 ग्रेड होने के कारण, यह तेल गर्म मौसम और सामान्य सर्दी दोनों के लिए बेहतरीन हो सकता है. गियर शिफ्टिंग भी अब पहले से कुछ हद तक स्मूद हुई है, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

माइलेज और परफॉर्मेंस

ये एक मिनरल ऑयल है, इससे मैंने रेसिंग-ग्रेड परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करने के बाद परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होती है. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी बाइक रॉकेट बन गई है लेकिन फिर भी इसे इस्तेमाल करने के बाद फर्क साफ पता चलता है और परफॉर्मेंस में 10 से 20 प्रतिशत का फर्क साफ देखा जा सकता है. पिकअप में कोई खास सुधार नहीं दिखा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि लंबी राइड के दौरान भी इंजन ओवरहीट नहीं होता. आमतौर पर बाइक लॉंग राइड के बाद ओवरहीट हो जाती है लेकिन इस ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद बाइक में घिसाव कम होता है और ओवरहीट होने की महक भी नहीं आती है जो जलने जैसी होती है. 

किसके लिए है यह तेल?

Uno Minda Perfomaxx 20W−40 उन बाइक ओनर्स के लिए एक असरदार और किफायती ऑप्शन अपनी 100cc से 150cc की बाइक्स के लिए चाहते हैं जिसे वो हर रोज 10 से 50 किलोमीटर चलाते हैं. इतना ही नहीं ये इंजन ऑयल ऐसे बाइक राइडर्स के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो हाई-RPM पर बाइक चलाना पसंद करता है, बल्कि यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो नियमित मेंटेनेंस और भरोसेमंद इंजन लाइफ चाहते हैं. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

engine oil

Trending news

आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा