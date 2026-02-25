Automechanika Delhi 2026: Uno Minda ने दिखाए फ्यूचर के हाई-टेक ऑटो पार्ट्स, जानें क्यों हैं खास

Uno Minda: ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी Uno Minda ने दिल्ली में हुए 'ऑटोमेकनिका 2026' इवेंट में अपनी नई तकनीक दिखाई है. कंपनी ने अपने स्टॉल को अलग-अलग हिस्सों में बांटा था, जिससे लोग आसानी से देख सकें कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है. इस इवेंट में ऊनो मिंडा ने न केवल पुराने पार्ट्स दिखाए, बल्कि आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए EVs के सामान, CNG किट और नए डिजाइन वाले एलॉय व्हील्स भी पेश किए.

टेक्नोलॉजी ज़ोन

इस बार ऊनो मिंडा के स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ 'टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस ज़ोन' में दिखी. यहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) वाली चार बड़ी स्क्रीन लगाई गई थीं. इनकी मदद से लोगों ने डिजिटल तरीके से देखा कि कंपनी के प्रोडक्ट असल में कैसे काम करते हैं. इस तकनीक ने लोगों को यह समझने में मदद की कि ऊनो मिंडा अब सिर्फ सामान ही नहीं बनाती, बल्कि तकनीक के मामले में भी बहुत आगे निकल चुकी है.

इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों के लिए खास प्रोडक्ट्स

बदलते दौर को देखते हुए कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और CNG से चलने वाली गाड़ियों के लिए कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. इसके अलावा, ट्रैक्टर और भारी वाहनों के लिए आरामदायक सीटें, नई तरह की लाइटें और गाड़ियों के लिए खास इंजन ऑयल (लुब्रिकेंट्स) और कूलेंट भी दिखाए गए. यह सब देखकर साफ पता चलता है कि कंपनी भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार है.

ड्राइविंग द न्यू

ऊनो मिंडा के आफ्टरमार्केट डिवीजन के प्रेसिडेंट विशाल कौल ने कहा कि ऑटोमेकनिका दिल्ली अब भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के बदलाव का केंद्र बन गया है. उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल और इलेक्ट्रिक हो रही है, गाड़ी ठीक करने और पुर्जे बदलने के तरीके भी बदलने होंगे. कंपनी का पूरा ध्यान अब नई खोज और टिकाऊ सामान बनाने पर है, ताकि ग्राहकों को बेहतरीन क्वालिटी मिल सके.