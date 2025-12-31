Advertisement
trendingNow13059308
Hindi NewsऑटोमोबाइलTata अश्व और गरुड़: स्वदेशी बख्तरबंद कारों में चलेंगे देश के VVIP? डिजाइन देख छूट जाएंगे पसीने

Tata 'अश्व' और 'गरुड़': स्वदेशी बख्तरबंद कारों में चलेंगे देश के VVIP? डिजाइन देख छूट जाएंगे पसीने

Tata Sate Cars: इन कॉन्सेप्ट कारों की सबसे बड़ी खूबी इनकी सुरक्षा क्षमता है. टाटा अश्व और गरुड़ को VR10 स्तर की सुरक्षा के साथ इमेजिन किया गया है, जो दुनिया में बख्तरबंद वाहनों के लिए सर्वोच्च मानक माना जाता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tata 'अश्व' और 'गरुड़': स्वदेशी बख्तरबंद कारों में चलेंगे देश के VVIP? डिजाइन देख छूट जाएंगे पसीने

Tata Sate Cars: भारत के ऑटोमोबाइल जगत में इन दिनों दो नाम, टाटा 'अश्व' और टाटा 'गरुड़' काफी चर्चा बटोर रहे हैं. ये केवल साधारण कारें नहीं, बल्कि टाटा अल्ट्रोज़ के डिजाइन से प्रेरित वे अनऑफिशियल कॉन्सेप्ट हैं, जो भविष्य में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए स्वदेशी VVIP बख्तरबंद वाहनों की संभावना को दर्शाते हैं. वर्तमान में भारत के टॉप लीडर्स मर्सिडीज-मेबैक और रेंज रोवर जैसी विदेशी कारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 'अश्व' और 'गरुड़' की कल्पना ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को एक नई ऊंचाई दी है.

सुरक्षा का अभेद्य किला
इन कॉन्सेप्ट कारों की सबसे बड़ी खूबी इनकी सुरक्षा क्षमता है. टाटा अश्व और गरुड़ को VR10 स्तर की सुरक्षा के साथ इमेजिन किया गया है, जो दुनिया में बख्तरबंद वाहनों के लिए सर्वोच्च मानक माना जाता है. इसमें 60 से 90 mm तक का बुलेट-रेसिस्टेंट ग्लास और मल्टी-लेयर बैलिस्टिक स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा. यह सुरक्षा कवच न केवल गोलियों बल्कि शक्तिशाली बम धमाकों और IED ब्लास्ट को भी झेलने में सक्षम होगा, जो किसी भी VVIP की सुरक्षा के लिए पहली प्राथमिकता होती है.

हाइ-टेक फीचर्स और हाई-टेक केबिन
तकनीकी रूप से इन गाड़ियों को किसी 'किले' की तरह तैयार करने की कल्पना की गई है. इनमें CBRN (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर) प्रोटेक्शन के साथ पूरी तरह सील्ड केबिन होगा, जिससे गैस हमले की स्थिति में भी यात्री सुरक्षित रहेंगे. इसके अलावा, इमरजेंसी के लिए अलग से ऑक्सीजन सप्लाई, रन-फ्लैट टायर्स (जो फटने के बाद भी गाड़ी चला सकते हैं), और जासूसी को रोकने के लिए एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और EMP शील्डिंग जैसे फीचर्स इन्हें विश्व स्तरीय बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति के लिए गरुड़ और प्रधानमंत्री के लिए अश्व
डिजाइन की बात करें तो 'टाटा अश्व' को एक बेहद प्रीमियम और एयरोडायनामिक सेडान के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के काफिले के लिए उपयुक्त है. वहीं, 'टाटा गरुड़' को एक लिमोसिन (Limo) के रूप में कल्पित किया गया है, जिसमें अधिक स्पेस और भव्यता होगी. गरुड़ को मुख्य रूप से राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों और विदेशी मेहमानों की अगवानी जैसे औपचारिक अवसरों के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ स्पेस और कंफर्ट दोनों की अहमियत होती है.

आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक
वर्तमान में प्रधानमंत्री के काफिले में Mercedes-Maybach S650 Guard जैसी गाड़ियाँ शामिल हैं. यद्यपि Range Rover बनाने वाली कंपनी JLR टाटा समूह का ही हिस्सा है, लेकिन पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित की गई 'मेड इन इंडिया' कार में देश के राष्ट्रप्रमुख का चलना राष्ट्रीय गर्व का विषय होगा. यह कदम न केवल आयात पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की इंजीनियरिंग और रक्षा क्षमताओं का लोहा भी मनवाएगा.

चुनौतियां 
हालांकि यह विचार बेहद रोमांचक है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बड़ी चुनौती है. ऐसी विशिष्ट कारों की मांग बहुत कम होती है (करीब 60-70 गाड़ियाँ), जबकि इनके रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना और उसे VR10 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सर्टिफाई करना काफी महंगा सौदा है. इसके अलावा, विदेशी कंपनियों की स्थापित साख और लॉबिंग से मुकाबला करना स्वदेशी ब्रांड के लिए एक कठिन परीक्षा जैसा होगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Tata Cars

Trending news

गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी