E-Challan को हल्के में लिया तो गाड़ी हो जाएगी सीज, ड्राइविंग लाइसेंस भी किया जाएगा रद्द

Traffic Challan: सड़कों पर अब मैनुअल ट्रैफिक चेकिंग पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है. इसमें समय भी लगता है साथ ही नियम तोड़ने वाले कुछ लोग बच भी जाते हैं. अब AI के जमाने में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले बच नहीं पाएंगे क्योंकि ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकगनीशन) सिस्टम अब सिग्नल जंप, ओवरस्पीडिंग और लेन वॉइलेशन को पलक झपकते ही पकड़ रहे हैं. डिजिटल सिस्टम से न केवल नियम तोड़ने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है बल्कि डेटाबेस को तुरंत अपडेट भी कर दिया जाता है, जिससे बच निकलना अब नामुमकिन हो गया है.

अनपेड चालान का गंभीर परिणाम

अगर आप ई-चालान का समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो यह केवल जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा. चालान पेंडिंग होने पर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करा पाएंगे. सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि बार-बार नियम तोड़ने या लंबे समय तक चालान न भरने की स्थिति में आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है और गाड़ी जब्त भी हो सकती है.

EV फ्लीट्स के लिए बढ़ी दिक्कत

इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल अब डिलीवरी और राइड-हेलिंग सर्विसेज में बड़े पैमाने पर हो रहा है. प्राइवेट कारों की तुलना में फ्लीट वाली गाड़ियां दिन भर में 120-180 किमी तक चलती हैं, जिससे उनके कैमरों की जद में आने की संभावना ज्यादा रहती है. अलग-अलग ड्राइवरों द्वारा चलाए जाने और राज्यों की सीमाएं पार करने के की वजह से, इन वाहनों पर अनपेड चालान का बोझ तेजी से जमा हो सकता है, जो बिजनेस के लिए बड़ा जोखिम है.

EV से जुड़े नए नियम

भले ही इलेक्ट्रिक वाहनों को PUC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अन्य सभी ट्रैफिक नियम उन पर सख्ती से लागू होते हैं. हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य है. इसके अलावा, चार्जिंग हब पर अवैध पार्किंग या 'EV-Only' स्लॉट को ब्लॉक करने जैसे नए तरह के नियम तोड़ने पर भी अब भारी जुर्माना लगाया जा रहा है.