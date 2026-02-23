उड़ने वाली Train में योगी आदित्यनाथ करेंगे सफर! 600 kmph की स्पीड से तय करेंगे 100 km की दूरी

Yogi Adityanath Japan visit: मैग्लेव (Maglev) शब्द 'मैग्नेटिक लेविटेशन' (Magnetic Levitation) से बना है. ये ट्रेन साधारण पटरियों पर पहियों के सहारे नहीं चलती, बल्कि शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति के कारण पटरी से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती है.
Yogi Adityanath Japan visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 24 फरवरी तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच संस्थागत और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है. अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम योगी सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग समेत टॉप लीडरशिप के साथ हाई-लेवल बैठकें करेंगे. ये दौरा भारत-सिंगापुर रणनीतिक रोडमैप का हिस्सा है, जिसमें डिजिटलाइजेशन, कौशल विकास, हाइटेक मैनुफैक्चरिंग आदि फील्ड में सपोर्ट को को प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा योगी आदित्यनाथ उड़ने वाली ट्रेन में सफर भी करेंगे.
मैग्लेव ट्रेन में 100 Km का सफर
सिंगापुर के बाद सीएम योगी का अगला पड़ाव जापान होगा, यहां पर योगी भविष्य की रेल तकनीक 'मैग्लेव ट्रेन' को एक्सपीरियंस करेंगे. टोक्यो से नागोया के बीच बन रहे मैग्लेव कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान वे करीब 100 किमी का सफर तय करेंगे. खास बात ये है कि ये ट्रेन रफ्तार पकड़ने के बाद हवा में तैरने लगती है. ये सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन असल में ये हकीकत है.
क्या है मैग्लेव तकनीक?
मैग्लेव (Maglev) शब्द 'मैग्नेटिक लेविटेशन' (Magnetic Levitation) से बना है. ये ट्रेन साधारण पटरियों पर पहियों के सहारे नहीं चलती, बल्कि शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति के कारण पटरी से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती है. पहिए और पटरी के बीच संपर्क न होने के कारण घर्षण शून्य हो जाता है, जिससे यह ट्रेन 600 किमी/घंटा जैसी हैरतअंगेज रफ्तार पकड़ सकती है. ट्रेन के नीचे और पटरी पर लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक-दूसरे को धकेलते हैं, जिससे ट्रेन ऊपर उठ जाती है और आगे की ओर खींचती है. यही वजह है कि इस ट्रेन को उड़ने वाली ट्रेन भी कहा जाता है. योगी आदित्यनाथ इस ट्रेन में 600 किलोमीटर की टॉप स्पीड पर 100 किलोमीटर का सफर करेंगे. ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये किसी फाइटर जेट को टक्कर देती है.