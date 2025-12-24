Advertisement
जनवरी 2026 में आ रही हैं दो धाकड़ एडवेंचर बाइक्स, भारत में चलेगा इनका सिक्का

Upcoming Adventure bikes: केटीएम की इस नई बाइक में 399 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 45.2 hp की पावर जनरेट करता है. ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें पहले से बेहतर 230 mm का सस्पेंशन ट्रैवल और 272 mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:58 PM IST
Upcoming Adventure bikes: एडवेंचर बाइक्स का बढ़ता क्रेज भारत के टू-व्हीलर बाजार में आजकल एडवेंचर मोटरसाइकिलों की मांग काफी बढ़ गई है. राइडर्स अब ऐसी बाइक्स पसंद कर रहे हैं जो शहर की सड़कों के साथ-साथ खराब रास्तों पर भी आसानी से चल सकें. टीवीएस अपाचे RTX 300 के हालिया लॉन्च के बाद, अब जनवरी 2026 में दो नई बाइक्स इस रेस में शामिल होने वाली हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होंगी.

KTM 390 Adventure R: ऑफ-रोडिंग का असली मजा केटीएम (KTM) अपनी लोकप्रिय 390 एडवेंचर का एक और भी दमदार वर्ज़न 'KTM 390 Adventure R' लॉन्च करने जा रही है. इस बाइक को खासतौर पर मुश्किल रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इसे जनवरी 2026 में 'इंडिया बाइक वीक' (India Bike Week) के दौरान पेश किया जाएगा. यह बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए एक मजबूत मशीन की तलाश है.

दमदार इंजन और तकनीकी सुधार
केटीएम की इस नई बाइक में 399 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 45.2 hp की पावर जनरेट करता है. ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें पहले से बेहतर 230 mm का सस्पेंशन ट्रैवल और 272 mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. साथ ही, इसमें आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के बड़े पहिए लगाए गए हैं, ताकि यह ऊंचे पत्थरों और गड्ढों को आसानी से पार कर सके.

BMW F 450 GS: लग्जरी और पावर का संगम जनवरी में लॉन्च होने वाली दूसरी बड़ी बाइक BMW F 450 GS है. इस बाइक का निर्माण तमिलनाडु के होसुर में टीवीएस (TVS) के प्लांट में शुरू हो चुका है. कुछ डीलर्स ने तो लगभग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ इसकी अनौपचारिक बुकिंग भी शुरू कर दी है. बीएमडब्ल्यू की यह बाइक अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और स्मूथ राइडिंग के लिए जानी जाएगी.

खास इंजन और फीचर्स
BMW F 450 GS में एक नया 450cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगाया गया है, जो 48 PS की पावर देता है. इस इंजन को टीवीएस और बीएमडब्ल्यू ने मिलकर तैयार किया है. बेहतर राइडिंग अनुभव के लिए इसमें 'क्विकशिफ्टर प्रो' (Quickshifter Pro) जैसा आधुनिक फीचर दिया गया है, जिससे गियर बदलना बहुत आसान हो जाता है. यह बाइक उन राइडर्स को आकर्षित करेगी जो स्टाइल के साथ-साथ दमदार परफॉरमेंस चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Adventure Bikes

