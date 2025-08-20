Maruti, Hyundai और Tata ला रहे हैं 3 नई Compact SUV, मिलेगा जबरदस्त फीचर्स और 35 kmpl तक का माइलेज

Top 3 Upcoming Compact Suvs: भारतीय बाजार में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी को लगातार तेजी से बढ़ा रही हैं. आप भी एक कॉम्पैक्ट SUV कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए 3 दमदार कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेकर आए हैं. कंपनी इन तीनों कारों को दिवाली तक लॉन्च कर सकते हैं. जैसे- Maruti Suzuki Fronx Hybrid, नई Hyundai Venue और Tata Punch Facelift कार शामिल हैं. आइए जानते हैं इन कारों के फीचर्स, माइलेज, इंजन और कीमत के बारे में.

Maruti Suzuki Fronx Hybrid की बात करें, तो यह कार आपके लिए बेस्ट होने वाली है. इस कार में कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा जा सकता है. कंपनी इस कार को 1.2L का Z12E पेट्रोल इंजन दिया गया है. कार में 1.5-2 kWh बैटरी पैक के साथ दमदार इलेक्ट्रिक मोटर भी दिया जाएगा. मारुति की इस हाइब्रिड कार में आपको 35 kmpl से ज्यादा का माइलेज मिल सकता है. इस कार के फीचर्स की बात करें, तो इसमें लेवल 1 ADAS, 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, के साथ इस कार में सनरूफ मिल सकता है. Maruti Suzuki Fronx Hybrid के (एक्स-शोरूम) कीमत 8 लाख से 13 लाख रुपये तक हो सकती है.

Hyundai Venue 2025 की बात करें, तो कंपनी इस कार को कई सारे नए फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. जैसे- स्प्लिट हेडलैंप्स, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड LED टेल लैंप्स के साथ इस कार में आपको बड़ा पैरामेट्रिक ग्रिल मिल सकता है. इस कार में पहले की तरह ही 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन दिया जा सकता है. इस कार का खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 7.5 लाख से 13 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे.

यह भी पढ़ें: Glamour X125 vs Shine 125 vs TVS Raider : फीचर्स, माइलेज और कीमत में किस बाइक ने मारी बाजी, शोरूम जानें से पहले पढ़ लें ये खबर

Tata Punch Facelift-EV

टाटा मोटर्स अपनी सबसे पॉपुलर कार पंच का फेसलिफ्ट मॉडल दिवाली 2025 तक पेश कर सकती है. इस कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में LED DRLs, बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे दमदार फीचर्स दिए जा सकते हैं.

वहीं Tata Punch Facelift कार की बात करें, तो इस कार में 1.2L का पेट्रोल इंजन और CNG वर्जन देखने को मिल सकते हैं. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपये के बीच हो सकते हैं.