2026 में लॉन्च को तैयार ये धांसू इलेक्ट्रिक कारें, रेंज जानकर छूट जाएंगे पसीने

Upcoming EVs: भारत में पर्यावरण के लगातार बढ़ते प्रदूषण और इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से बढ़ रही है डिमांड की वजह से अब ऑटोमोबाइल कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर रही हैं. टाटा मोटर्स से लेकर मारुति और हुंडई तक, सभी कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई तकनीक और बेहतर रेंज वाले मॉडल्स पर फोकस कर रहे हैं. अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आने वाले महीने में कौन से नए इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिलने वाले हैं.

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट

टाटा मोटर्स अपनी लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी, 'पंच' के इलेक्ट्रिक अवतार को फेसलिफ्ट के साथ अपडेट करने जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Tata Punch EV Facelift को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है. इस नए वर्जन में वे सभी कॉस्मेटिक और तकनीकी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो हाल ही में इसके पेट्रोल (ICE) मॉडल में अपडेट किए गए हैं. बेहतर इंटीरियर और नई सुविधाओं के साथ यह कार बजट EV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी.

मारुति और टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी

मारुति सुजुकी और टोयोटा भी अपनी पहली फुली-इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ इस रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं. Maruti eVitara, जिसे 2025 में प्रदर्शित किया गया था, अगले कुछ महीनों में भारतीय सड़कों पर उतर सकती है. इसी तरह, टोयोटा की Urban Cruiser EBella भी चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि इन दोनों कंपनियों ने अभी आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि मध्यम आकार के एसयूवी सेगमेंट में ये गाड़ियाँ कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश करेंगी.

हुंडई का कॉम्‍पैक्‍ट ईवी सेगमेंट

हुंडई इंडिया पहले से ही इलेक्ट्रिक बाजार में सक्रिय है, लेकिन कंपनी अब अपने पोर्टफोलियो का विस्तार 'कॉम्पैक्ट एसयूवी' सेगमेंट में करने की योजना बना रही है. हुंडई की इस नई इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च की सटीक तारीख अभी गोपनीय रखी गई है, परंतु ऑटो जगत के विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसे 2026 के मिड तक आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया जाएगा. यह नई पेशकश उन ग्राहकों के लिए होगी जो प्रीमियम अनुभव के साथ शहरी ड्राइविंग के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक विकल्प तलाश रहे हैं.

महिंद्रा BE Rall-E

महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी BE Rall-E के साथ भविष्य की तैयारी कर रही है. यह कार मौजूदा BE.05 का ऑफ-रोड सेंटरिक वर्जन हो सकती है. उम्मीद जताई जा रही है कि महिंद्रा इसे 2026 की दूसरी छमाही में भारतीय बाजार में उतार सकती है. बेहतरीन फीचर्स और रग्ड लुक के साथ यह कार उन युवाओं को आकर्षित करेगी जो एडवेंचर के साथ-साथ सस्टेनेबिलिटी को भी प्राथमिकता देते हैं.