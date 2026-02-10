Advertisement
भारत में धूम मचाने आ रहीं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें, हाई रेंज के साथ मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Upcoming Electric Cars: मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस साल भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कारें उतारेंगी. आइए जानते हैं उन 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में, जो 2026 में धूम मचाने वाली हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:15 PM IST
Upcoming Electric Cars: भारत में कई बड़ी ऑटो कंपनियां अपनी नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की तैयारी में हैं, जिनमें से ज्यादातर की कीमत ₹20 लाख से कम होने की उम्मीद है. मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस साल भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कारें उतारेंगी. आइए जानते हैं उन 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में, जो 2026 में धूम मचाने वाली हैं.

1. Tata Punch EV
टाटा मोटर्स अपनी बेहद लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी 'पंच' का अपडेटेड इलेक्ट्रिक वर्जन 20 फरवरी को लॉन्च करने जा रही है. नई पंच ईवी फेसलिफ्ट में 25 kWh और 35 kWh के दो बैटरी विकल्प मिलेंगे. छोटा वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 265 किमी की रेंज देगा, जबकि बड़ा वेरिएंट 365 किमी तक का सफर तय कर सकेगा. इसमें नई तकनीक और बेहतर फीचर्स के साथ ड्राइविंग को और भी आसान बनाया गया है.

2. Tata Sierra EV
आइकॉनिक ब्रांड 'सिएरा' अब इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी के लिए तैयार है. इसे 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है. यह कार Acti.EV+ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसमें 55kWh व 65kWh के शक्तिशाली बैटरी पैक मिलेंगे. खास बात यह है कि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी होगा, जो इसे ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए भी खास बनाएगा.

3. e Vitara
इलेक्ट्रिक कार बाजार में मारुति सुजुकी की पहली एंट्री 'ई-विटारा' के साथ होगी. यह एसयूवी हुंडई क्रेटा ईवी और टाटा कर्व ईवी को सीधी टक्कर देगी. इसमें 49 kWh और 61 kWh के बैटरी विकल्प मिलेंगे, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 543 किमी तक की शानदार रेंज का दावा करते हैं. सुरक्षा के मामले में भी इसे 5-स्टार रेटिंग के साथ तैयार किया गया है.

4. Ebella
टोयोटा भी मारुति के सहयोग से अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 'अर्बन क्रूज़र एबेला' पेश करने वाली है. इसमें भी 49 kWh और 61 kWh के बैटरी पैक मिलेंगे. इसका बड़ा वेरिएंट $171.6 hp$ की पावर जनरेट करेगा. मारुति ई-विटारा की तरह ही यह भी 543 किमी की रेज देगी और इसमें 2WD और AWD दोनों ड्राइवट्रेन के विकल्प ग्राहकों को मिलेंगे.

5. Kia Syros EV
किआ इंडिया अपनी नई एसयूवी 'साइरोस' का इलेक्ट्रिक वर्जन 2026 में लाने की योजना बना रही है. यह कार कंपनी के K1 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. उम्मीद है कि इसमे 42 kWh और 49 kWh की बैटरी दी जाएगी, जो शहर के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन होगी. फ्रट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आने वाली यह कार बजट सेगमेंट में किआ की स्थिति को और मजबूत करेगी.

